Wertach: Kolping-Allgäuhaus feiert 50-jähriges Bestehen

Die Podiumsgäste bei der Geburtstagsfeier (v.li.): Dr. Laura Castiglioni vom Deutschen Jugendinstitut, MdB Ulrike Bahr, Christian Öxler, Familienseelsorger im Bistum Augsburg, Moderatorin Katja Weh-Gleich und Hausleiter Gerwin Reichart. © Allgäu-Haus

Wertach – Seit einem halben Jahrhundert bietet das Kolping-Allgäuhaus Erholung für Familien – was heuer mit einem vielfältigen Programm gefeiert wird.

Zum Auftakt gab es eine Podiumsdiskussion mit einem Impulsvortrag von prominenter Seite. SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hatte den weiten Weg nach Wertach gemacht, um über die Familienerholung zu sprechen und sogar eine „Wunschliste“ von Hausleiter Gerwin Reichart mit nach Berlin zu nehmen.

Eines wurde an diesem Abend deutlich: Die Familien stehen seit der Coronakrise und durch die aktuellen Preissteigerungen gewaltig unter Druck. Dies untermauerte nicht nur Ulrike Bahr in ihrem Vortrag durch aktuelle Zahlen, auch Landrätin Indra Baier-Müller betonte in ihrem Grußwort, dass es im Oberallgäu einen gesteigerten Bedarf an Beratungen gebe und „viele Kinder den sozialen Umgang miteinander verlernt haben“.

„Krisen treffen nicht alle gleich“

Bahr brachte es so auf den Punkt: „Alle sind von den Krisen betroffen, aber nicht alle gleichermaßen.“ Familien seien besonders belastet durch die Inflation, und während der Coronakrise seien es besonders Mütter gewesen, die an ihre Grenzen stießen. Eine traurige Bilanz: Auch die häusliche Gewalt und die Inobhutnahmen durch Jugendämter hätten in den letzten Jahren zugenommen. Umso wichtiger sei es, Angebote für belastete Familien zu schaffen und zu unterstützen.

Hier kommt das Allgäuhaus ins Spiel. Als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe steht die Familienerholung hier im Zentrum. Ulrike Bahr zeigte sich beeindruckt vom Haus: „Ich bin ganz geflasht, was hier alles geboten wird“, sagte sie nach einem Rundgang. Unter dem Motto „Dieses Haus ist ein Geschenk“, betonte Dr. Laura Castiglioni vom Deutschen Jugendinstitut bei der Podiumsdiskussion: „Es ist so wichtig, dass Familien eine schöne Zeit verbringen, aus dem Alltag herauskommen und sich mit anderen austauschen können.“ Hausleiter Gerwin Reichart bestätigte: „Was die Gäste mit in den Alltag nehmen, ist nicht nur der Erholungswert, sondern das sind die Freundschaften, die hier geschlossen werden und die Bilder, die im Kopf bleiben.“

Wer Geburtstag feiert, der darf sich auch etwas wünschen, und so gab Hausleiter Gerwin Reichart der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr noch ein Anliegen mit auf den Weg:

Hausaufgaben für die Abgeordnete

Um den Familien, insbesondere den finanziell schwachen und jenen mit einem pflegebedürftigen Familienmitglied, weiterhin Erholung auf allen Ebenen bieten zu können, sei eine personelle und strukturelle Förderung solcher Häuser nötig. „Gerade im Hinblick auf Sozialpädagogik und Seelsorge“, wie Hausleiter Reichart erklärte.

Bereits im Gepäck hatte sozusagen Wertachs Bürgermeisterin Getrud Knoll ihr Geschenk zum 50-Jährigen: „Das gewünschte Buswartehäuschen wird noch im Jubiläumsjahr aufgestellt“, versprach sie unter großem Beifall der anwesenden Gäste.