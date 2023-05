Wertach: Viehscheid ohne Festzelt?

Von: Riccarda Gschwend

Tradition: Beim Wertacher Viehscheid werden rund 700 Rinder durchs Dorf getrieben. © Riccarda Gschwend

Für die Wertacher sind das denkbar schlechte Neuigkeiten: Wie es aussieht, muss der Viehscheid in diesem Jahr ohne Festzelt statt finden.

Wertach - Die bisherigen Wirte hatten schon im Vorjahr ihren Rückzug angekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger blieb bisher erfolglos. Wie Bürgermeisterin Gertrud Knoll (CSU) den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung informierte, sei die Verwaltung bisher auf der Suche nach einem neuen Wirt nicht fündig geworden.

„Wir stellen heute fest, dass alle Aufrufe in dieser Sache bisher erfolglos waren – zum großen Bedauern von uns allen“, erklärte die Rathauschefin. Die bisherigen Wirte hatten im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass sie das Zelt nicht mehr betreiben würden.

Der Viehscheid in Wertach gilt als einer der ältesten in der Region und zieht traditionell tausende Besucher an. Nicht nur für die Einheimischen ist dieses Ereignis ein Höhepunkt im Jahresverlauf, an dem sogar die Schulkinder frei haben. Auch touristisch wirkt der Scheid als Magnet. „Von der Bereitschaft unserer Landwirte, ihr Vieh zum Viehscheid zu bringen, hat über viele Jahre nicht nur das Allgäu als Tourismusregion, sondern auch unser Ort profitiert“, betont Gertrud Knoll.

Immerhin haben die Alpmeister der sechs Wertacher Alpen im vergangenen Oktober beschlossen, dass grundsätzlich im Jahr 2023 wieder ein Viehscheid stattfinden soll. Nur die Frage nach dem Festzelt beschäftigt seitdem die Gemüter.



Wechsel in 2014

Seit 50 Jahren gibt es zum Wertacher Scheid ein Zelt, heißt es von der Gemeinde. Im Laufe der Jahre wechselten zwar die Wirte, grundsätzlich wurde das Festzelt aber auf Privatinitiative hin aufgestellt und betrieben. Die Kommune habe diese Initiative zwar immer unterstützt, etwa durch das Herrichten des Viehscheidplatzes, durch verkehrsrechtliche Anordnungen oder durch die Erteilung der notwendigen Konzessionen – der Betrieb selbst aber oblag immer den jeweiligen Wirten.

Im Jahr 2014 hörten die damaligen Festwirte Georg und Luise Demmel auf und Stefan Kraus und Johannes Schmöger sorgten fortan für ein abwechslungsreiches Programm und die kulinarische Verköstigung der Besucher. Alles, was mit dem Zeltbetrieb zu tun hatte – das Rahmenprogramm, das Angebot von Speisen und Getränken und wo genau das Zelt aufgestellt wird – organisierten die privaten Wirte auf eigene Kosten und eigenes Risiko.



Die Gemeinde hofft nun, dass sich für die Zukunft doch noch ein privater Unternehmer findet, der die Bewirtung der Festgäste übernimmt. Für die Wertacher ist der Viehscheid schließlich von jeher ein Festtag und im Hinblick auf die Gäste von außerhalb würde der Markt Wertach mit seinen Vermietern und Unternehmern von einem mehrtägigen Zeltbetrieb profitieren.

Von Seiten der Marktgemeinde wird folglich einem potenziellen Interessenten Unterstützung zugesagt: „Wir werden alle Anstrengungen von Privatunternehmern für eine wie auch immer geartete Initiative zur Bewirtung des Viehscheids gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, beteuert die Bürgermeisterin.



Doch egal ob mit oder ohne Zelt: die Wertacher Alpherden mit rund 700 Rindern werden am Montag, 18. September, ins Tal getrieben. Sie treffen zwischen 9 und 11.30 Uhr am Scheidplatz ein. Dort werden die Alphornbläser für den musikalischen Rahmen sorgen. Auch der traditionelle Krämermarkt wird wie gewohnt statt finden.