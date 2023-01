Wertach: Zukunftsaufgabe Betreuung

Von: Riccarda Gschwend

Der Seniorenpark in Wertach schließt eine Lücke in der Versorgung alter Menschen. Neben betreutem Wohnen und Tagespflege gibt es einen Gemeinschaftsraum, der auch gemeindlich genutzt wird und der die Generationen verbinden soll. © Gschwend

Wer in Wertach und Umgebung einen Angehörigen zu Hause pflegt, der kann auf das Angebot einer Tagespflege im Seniorenpark Linzenleiten zurückgreifen.

Wertach – Die neue Seniorenanlage im gleichnamigen Neubaugebiet bietet außerdem betreutes Wohnen sowie eine Begegnungsstätte für ein generationsübergreifendes Miteinander an. „Für Wertach ist der Seniorenpark ein absoluter Gewinn“, findet Bürgermeisterin Gertrud Knoll (CSU).

Die Rathauschefin sieht in der Betreuung von alten Menschen eine große Zukunftsaufgabe: „Rein zahlenmäßig werden in den nächsten Jahren die Senioren eine starke Truppe sein“. Umso bedeutender sei ein Haus wie das in Linzenleiten, das vor allem durch sein vielfältiges Angebot überzeuge.



In der Tagespflege werden nach Angaben von Pflegedienstleiterin Tanja Kirchner zurzeit 16 Gäste betreut. In einem Gemeinschaftsraum wird gemeinsam gespielt, gebastelt oder vorgelesen. Daneben gibt es zwei separate Ruheräume und eine Küche. Wochentags von acht bis 16.30 Uhr hat die Tagespflege geöffnet. „Unsere Gäste kommen ein bis drei Tage pro Woche“, erklärt Tanja Kirchner. „Wir beginnen mit dem Frühstück, es gibt ein Mittagessen und nachmittags Kaffee und Kuchen.“ Die Zeit zwischen den Mahlzeiten wird unterschiedlich genutzt. Neben Gesellschaftsspielen und Bewegungsübungen steht sogenannte Biographiearbeit auf dem Programm.



Kostenloser Probetag

Dabei wird laut Tanja Kirchner gezielt auf den Einzelnen eingegangen. „Wir haben zum Beispiel einige Gäste, die aus der Landwirtschaft kommen“, erzählt die Pflegedienstleiterin. „Also nehmen wir dieses Thema beim Gedächtnistraining auf.“ Noch sind Plätze frei: „Wir haben noch Kapazitäten“, sagt Kirchner. Das liegt ihrer Meinung nicht daran, dass der Bedarf an einer Tagespflege nicht da wäre, sondern an einer Hemmschwelle, die manchen daran hindert, das Angebot anzunehmen.



Kirchner empfiehlt denen, die noch zögern, den zu betreuenden Angehörigen für einen kostenlosen Probetag vorbeizubringen. So könne man das Angebot und die Räumlichkeiten kennen lernen. Hier sieht auch Bürgermeisterin Gertrud Knoll noch Bedarf: Es dauere seine Zeit, bis eine Tagespflege wirtschaftlich arbeiten kann und alle verfügbaren Plätze besetzt sind, erklärt sie. „Bei der Betreuung von Senioren, die vielleicht bettlägerig sind oder dement, ist es nicht so einfach wie bei einer Kinderbetreuung, wo man das Kind halt einfach in den Kindergarten bringt. Einen alten Menschen packt man nicht einfach unter den Arm und gibt ihn ab, der muss schon mitspielen.“ Hier sei ein Schnuppertag eine gute Sache, findet Knoll. Denn für die Angehörigen sei die Möglichkeit, den zu Pflegenden für einen oder zwei Tage in der Woche gut betreut zu wissen, eine große Entlastung.



Der Seniorenpark Linzenleiten wird von der AllgäuPflege gGmbH in Kooperation mit dem Caritasverband Kempten-Oberallgäu und der Diakonie Oberallgäu betrieben. Neben der Tagespflege ist auch das betreute Wohnen ein zentraler Baustein im Konzept. Hier haben die Mieter die Möglichkeit, ihren Lebensabend in einer sicheren Umgebung eigenständig und selbstbestimmt zu verbringen. 17 Wohnungen sind in dem Gebäudekomplex untergebracht. Im Erdgeschoss ist außerdem die Caritas Sozialstation eingezogen. Hier befindet sich ein Infostützpunkt für Pflegepersonen und Angehörige, sie sich rund um die Pflege informieren wollen.



Raum für Begegnung

Und schließlich gibt es im Gesamtkonzept des Seniorenparks noch einen besonderen Clou: Ein Begegnungsraum soll für das soziale Miteinander genutzt werden und dabei auch die Generationen verbinden. Hier gibt es laut Bürgermeisterin Knoll ganz aktuell gute Neuigkeiten: erst diese Woche wurde eine Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis eingestellt, die die Aufgabe übernimmt, den Raum mit Leben zu füllen. Ideen gibt es bereits einige: Von Kaffeekränzchen über Tanznachmittage, Offenes Singen oder Filmvorführungen – ein buntes Programm soll für Abwechslung und ein Gemeinschaftsgefühl sorgen. „Langfristig werden wir ein Team aus Ehrenamtlichen brauchen, die sich um den Begegnungsraum kümmern“, sagt Gertrud Knoll. „Aber es ist auch wichtig, dass jemand sich verantwortlich fühlt und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.“



Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, dass eine Kraft fest eingestellt wird und die Betreuung der Begegnungsstätte nicht rein ehrenamtlich läuft. Die nächste Aufgabe wird laut der Bürgermeisterin sein, den Raum wohnlich zu gestalten und mit gemütlichen Möbeln auszustatten. Für die Begegnung zwischen den Generationen wäre zum Beispiel denkbar, dass auch mal Kindergartengruppen zu Besuch kommen oder Plattler beim Tanznachmittag dabei sind.



Und noch einen Aspekt bringt Gertrud Knoll ein: „Man kann dort auch Mittagessen. Wenn zum Beispiel einem älteren Mann die Frau gestorben ist und er selbst nicht kochen kann, kann er dort zum Essen hingehen und hat was Gescheites im Magen und Gesellschaft beim Essen.“