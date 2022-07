Wertacher Schützen bestätigen Schützenmeisterin Renate Tichacek im Amt

Teilen

Die wiedergewählte Schützenmeisterin Renate Tichacek (2.v.r.) ehrt Manfred Blenk (v.l.) für 50 Jahre Mitgliedschaft, Andreas Hiller für 25 Jahre und Andreas Konrad für 40 Jahre. © Schreieck

Wertach – Der Schützenverein Wertach bleibt weiter unter der Führung von Renate Tichacek. In der diesjährigen Generalversammlung wurde sie im Amt bestätigt

Damit geht Renate Tichacek in ihre fünfte, zwei Jahre dauernde Wahlperiode.

Auch Sportwart Stefan Schreieck und Kassiererin Monika Wirtz werden ihre langjährige Vereinsarbeit fortführen. Beisitzer Armin Jörg wurde ebenfalls wiedergewählt, genauso wie Kassenprüfer und -prüferin Josef Rief und Erni Führer.



Für seine langjährige Treue zum Verein ehrte Tichacek Rudolf Haselbauer, der schon seit 60 Jahren zum Schützenverein gehört. Seit 50 Jahren sind bereits Manfred Blenk und Siegfried Körper dabei. Urkunden und Abzeichen erhielten Otto Hengge, Andreas Konrad, Rainer Tichacek und Heiderose Prutscher für 40 Jahre Vereinstreue. Für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete Tichacek Christian Hengge, Andreas Hiller, Jana Schön und Alistair Ward aus.

Kurze Berichte

Ohne Urkunde aber dafür mit einem Blumenstrauß bedankte sich die Schützenmeisterin bei Anita Thoma für ihre unermüdliche Hilfsbereitschaft, egal ob als Trachten-Schneiderin oder im Schützenhaus bei der Bewirtung oder Auswertung. Tichacek selbst freute sich über ihr persönliches Highlight, die Verleihung der „Verdienstnadel in Gold“, die ihr auf der Gauversammlung für ihre Verdienste um das Schützenwesen überreicht wurde.

„Das wird nicht die längste Versammlung“, ahnte die Schützenmeisterin schon in ihrer Begrüßung. Viel gab es aus dem vergangenen Jahr nämlich nicht zu berichten, da die Corona-Bestimmungen einen durchgängigen Schießbetrieb und auch Gesellschaftsschießen nicht erlaubten. So fanden nur neun Luftgewehr- und drei KK-Schießen von Mitte September bis Ende November statt – normal sind um die 40 Schießen pro Jahr.

Bis zum April 2022 hatten die Schützen wieder Zwangspause. Die Wertacher Schützenkönige sind nun schon im dritten Jahr im Amt, da die Königsschießen um den Jahreswechsel immer abgesagt werden mussten. Das Klausenschießen fiel kurzfristig ebenfalls aus. Die bereits gekauften Klausen wurden per „Schützenmeisterin-Lieferservice“ an die fleißigsten Schützen ausgeliefert, berichtete Schriftführerin Josefine Gebhart.



Viel beschäftigt war allerdings Kassiererin Monika Wirtz. Selbst bei eingeschränktem Schießbetrieb bewältigt sie an die 300 Buchungen. Nach der Kassenprüfung entlasteten die Versammelten sie.



Die Beste in Deutschland

„Hoffentlich gibt es in diesem Jahr mehr als neun Schießen!“, hoffte Sportwart Stefan Schreieck. Einzige sportliche Erfolge waren im vergangenen Jahr die vorderen Platzierungen der Schützen Gerhard und Reinhold Bauer, Marlene Blenk und Stefan Schreieckbei der „100 Meter KK-Gaumeisterschaft“. Beim Kirchweihschießen in Kranzegg gewann Antonia Thoma die Jugendwertung mit 93 Ringen.



Mehr Wettbewerbe konnten dagegen die Bogenschützen als Freiluftdisziplin absolvieren. Dabei wurde Katharina Raab Deutsche Meisterin im Compoundbogen.



Zweiter Bürgermeister Clemens Suntheim bedankte sich in seinem Grußwort bei den Wertacher Schützen für ihre Arbeit und den guten Ruf, den sie mit ihrem Sport auch für die Gemeinde erwerben.



Anschließend stellte Marlene Blenk, Verkehrsbotschafterin für die Wertacher Schützen, das Projekt „fahrmob“ vor. Das ist eine lokale Mitfahrplattform, bei der sich der Schützenverein registriert hat. An diesem Projekt beteiligen sich neben der Gemeinde Wertach auch der Landkreis Oberallgäu.



Außerdem gibt es für den Festumzug des Trachtenvereins Anfang September neue Vereinswesten und die Schützinnen lassen sich neue bzw. einheitliche Schürzen nähen.



„Endlich wieder Termine!“, freute sich zum Schluss die Schützenmeisterin. So soll es demnächst noch eine Schützenhaus-Putzaktion geben. Am kommenden Freitag, 22. Juli, planen die Schützen ihr Grillfest und der große Festumzug findet am 4. September statt.