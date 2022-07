WEZ stellt sich auf der Wirtschaftsmeile vor

Von: Matthias Matz

Am Stand des Walderlebniszentrum Ziegelwies konnten die Besucher Regenwürmern beim Wühlen zusehen und den Waldboden blind ertasten. © AELF Kaufbeuren

Füssen/Reutte – Auch das Walderlebniszentrum (WEZ) Füssen-Ziegelwies hat sich bei der 5. Wirtschaftsmeile Reutte präsentiert.

An einem Gemeinschaftsstand der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Naturparkregion Lechtal, der unter anderem die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz beleuchtete, brachte das WEZ den interessierten Besuchern den Waldboden näher.



Schnecken oder Moos unter dem Mikroskop beobachten, Regenwürmern beim Wühlen im Boden zuschauen oder Gegenstände des Waldbodens blind ertasten: „Waldboden greifbar machen“, lautete das Motto des Standes des Walderlebniszentrums Füssen-Ziegelwies. Bei interaktive Aktionen konnten die Messebesucher erkennen, dass der Waldboden lebt und dabei seine Vielfalt entdecken.



Da es im Zuge des Klimawandels zu immer mehr Starkregen kommt, erfuhren die Besucher zudem spielerisch anhand eines Modells, welch hohe Bedeutung der Waldboden hat. „Der Waldboden kann wesentlich mehr Wasser aufnehmen als versiegelte Böden und schützt daher vor Überschwemmungen“, erklärte Petra Angerer, Mitarbeiterin des Walderlebniszentrums Füssen-Ziegelwies. „Zudem filtert der Boden auch unser Wasser. Nicht zuletzt deswegen kommt ein großer Teil unseres Trinkwassers aus dem Wald“, fügte Angerer hinzu.



„Gemeinsam für Energiewende, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft“ – unter diesem Motto stand der Gemeinschaftsstand der KEM Naturparkregion Lechtal-Reutte. Mehrere gemeinwohlorientierte Organisationen beteiligten sich am Gemeinschaftsstand und breiteten eine vielfältige Ausstellung vor: Neben der Erkundung des Waldbodens gab es auch eine Radreparaturstation samt Tipps und Tricks vom Profi, kostenlose Energieberatungen von den Experten von Energie Tirol, nachhaltige Bücher aus der Bücherei Reutte, Angebote zum Selbermachen im Werkhaus und vieles mehr.



„Am Gemeinschaftsstand wollen wir zeigen, dass Klimaschutz nicht nur in den Händen von Politiker in Brüssel oder in Wien liegt, sondern auch in unseren eigenen. Jeder und jede Einzelne von uns kann sich im Alltag klimafreundlich verhalten“, sagte Florian Strigl, KEM-Manager. „Wir sind alle ein kleines Zahnrädchen des großen übergeordneten Ziels: Die Energiewende schaffen. Oft reichen schon kleine Veränderungen, um eine große Wirkung zu erzielen“, betonte Strigl.



Auch dem Wald kommt beim Klimaschutz eine hohe Bedeutung zu. Bäume speichern langfristig CO2 und tragen daher aktiv zum Klimaschutz bei. Daher bekamen die Messebesucher beim Walderlebniszentrum einen kleinen Baum geschenkt, den diese in ihrem Wald oder Garten pflanzen können.