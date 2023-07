Wie Kadinski und Miro: Der „Rostpinsler“ stellt in Tannheim aus

Von: Hans-Georg Gröner

Mit einer ganz besonderen Technik ist dieses Gemälde von Stefan Rizk entstanden. © Hans Georg Gröner

Mit einer ganz speziellen Technik lässt der Tiroler Stefan Rizk Bilder seiner Heimat entstehen. Derzeit sind die in der „Galerie Augenblick“ in Tannheim zu sehen.

Tannheim - Seit gut zehn Jahren malt Stefan Rizk , der sich selbst der „Rostpinsel“ nennt, auf einem besonderen Untergrund: Er nimmt Stahlplatten, behandelt sie mit Säure und lässt sie dann im Garten Wind und Wetter ausgesetzt anrosten. Anschließend entfernt er den Flugrost und schafft dann mit Ölfarbe einzigartige Gemälde, vorwiegend mit Motiven seiner Tiroler Heimat. Bereits 1991 startete er erste Versuche mit Öl auf Leinen, die Motive waren angelehnt an Kandinski und Miro. Der in Pettnau, zwischen Telfs und Innsbruck, beheimatete Künstler ist derzeit bereits zum zweiten Mal nach 2021 Gast in der „Galerie Augenblick“ in Tannheim.

Zu sehen ist seine Ausstellung noch bis kommenden Freitag, 4. August.

„Inspiriert zu dieser Methode hat mich ein alter Heuschuppen, an dem ich beim Spazierengehen mit meinen Kindern immer wieder vorbeikam. An dessen Seite lehnte eine alte verrostete Eisenplatte, deren farblicher Kontrast mich zu jeder Jahreszeit auf eine sehr spezielle Art faszinierte und berührte.“

Diesen farblichen Kontrast stellt er in seinen Bildern immer wieder heraus – sei es das Weiß des Schnees mit Skifahrern in historischen Gewändern, das Grün im Frühjahr mit Bauern bei der Grasernte oder die goldbraune Farbe des Herbstes jeweils mit dem rostigen Hintergrund haben seinen Leitsatz geformt: „Wenn Farbe die Form berührt, können Welten entstehen.“

Seine Bilder stellen sehr konkrete Motive dar, so dass der Betrachter nichts hineininterpretieren muss. Fünf Brüder bei der Grasernte mit Sensen, Skifahrer vor eingeschneiten Hütten, Tiroler Bauern beim Schuhplattler oder wie er es nennt: „Tiroler Yoga“.

„Die Liebe zur Natur ist in den meisten meiner Werke spürbar. Wenn man beim Betrachten eines meiner Bilder etwas spürt, sich an einen schönen Moment erinnert oder auch nur zum Nachdenken angeregt wird, ist es für mich das schönste Geschenk“, sagt Rizk erklärend zu seinen Werken. „Öl, Stahl, Holz - Materialien mit denen ich arbeite, helfen mir dabei, die Grenze zwischen meiner Malerei und der Natur zu überwinden.“

Die „Galerie Augenblick“ ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr.

