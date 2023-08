Wieskirche: Wallfahrt, Welterbe, Windkraft

Von: Johannes Jais

Für die Wieskirche wird ein Denkmalkonzept ausgearbeitet. Es soll bis Sommer 2024 fertig sein und verdeutlichen, wo und in welchem Abstand Windkraftanlagen möglich sind. © Jais

Wie weit die Wieskirche in die Region ausstrahlt und wie groß der Abstand zu Windrädern sein muss: Das wird in einem Kommunalen Denkmalkonzept (KDK) ausgearbeitet.

Steingaden/Wies – Erst im Juni wurde beim Tränenfest in der Wieskirche im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das 40-jährige Bestehen des Status als Unesco-Weltkulturerbe begangen. Dieser Titel erfordert einen sensiblen Umgang mit Veränderungen in der Umgebung. Wesentlich ist dabei, dass der Wallfahrtsort und das Meisterwerk des Rokokos in die charakteristische Voralpenlandschaft eingebettet sind.

Vor dem Hintergrund geplanter Windenergieanlagen auf den Köpfinger Wiesen südwestlich von Peiting – das Areal ist Luftlinie elf Kilometer entfernt – werden planerische Rahmenbedingungen formuliert, was das Errichten von Windenergieanlagen angeht. Damit soll eine Beeinträchtigung des Welterbes ausgeschlossen werden.



Die Vorgeschichte

Rückblende: Im Jahr 2014 wurden vier konkret geplante Windkraftanlagen auf den Köpfinger Wiesen abgelehnt. Die Unesco war dagegen; sie sah darin eine Beeinträchtigung der Landschaft um die Wieskirche. Für die Investoren – 60 an der Zahl – ein herber Rückschlag.



Jetzt keimt wieder Hoffnung auf, weil Änderungen im Denkmalschutzgesetz formuliert wurden. Ziel ist eine verantwortbare Öffnung zur Nutzung erneuerbarer Energie im Denkmalbereich, damit mehr geeignete Flächen für Windkraftanlagen geschaffen werden können. Das KDK wird vom Landkreis Weilheim-Schongau und vom Markt Peiting mitfinanziert.



Ein Spaziergang auf Wegen nahe der Wies – und das bei Regenschauer – sowie ein Informationsnachmittag im Gasthof „Moser“ bildeten den Auftakt für das KDK. In diesen Prozess sind das Landesamt für Denkmalpflege, das Landratsamt Weilheim-Schongau, die Architekten und Stadtplaner eines Büros aus Aachen, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, ein denkmalpflegerischer Gutachter sowie Kommunalpolitiker eingebunden.

Sabine Timmer vom Landratsamt betonte, es gehe bei diesem Auftakt nicht um das Für und Wider von Windkraftanlagen, sondern allein um die Wieskirche und ihre Umgebung. Doch schon beim Spaziergang zum Weiler Schwarzenbach und an der Landvolkshochschule vorbei mit Kunsthistoriker Sebastian Gulden meldete sich der Wildsteiger Bürgermeister Josef Taffertshofer zu Wort: Es müssten auch die wirtschaftlichen Interessen der Menschen in diesem Landstrich berücksichtigt werden. Ein weiterer Schutzschirm sei da nicht hilfreich. Die Gemeinden um die Wies herum seien nicht touristisch geprägt, sondern von Bauern und vom Handwerk.



Bürgermeister Markus Bader aus Rottenbuch schilderte, auf dem Wallfahrtsweg von seiner Gemeinde in die Wies sehe man die geplanten Windräder auf den Köpfinger Wiesen nicht. Wenn solche Anlagen von der Unesco abgelehnt werden, würden die Leute sagen: „Ihr habt’s an Vogel“. Und er setzte drauf: Von hier bis hinunter nach Andechs die „Käseglocke“ drüberzustülpen, sei ein Wahnsinn.

Der Bürgermeister von Steingaden, Max Bertl, sagte beim Rundgang: „Die Endgültigkeit ist das, was Sorge bereitet.“ Trotz der Änderung im Denkmalschutzgesetz sei nach wie vor die Sorge da, „dass sich wie vor zehn Jahren nix ändert.“

Die Zeitspanne

Ziel des KDK ist eine „tiefgehende kultur-denkmalpflegerische Untersuchung“ erklärten Christoph Klanten und Stefan Spörl vom Büro Reicher-Haase aus Aachen. Man stehe ganz am Anfang des Prozesses. Dieser dauere ein Jahr. Im Februar 2024 sei ein Planungsworkshop angesetzt; im Sommer 2024 wolle man zum Abschluss gelangen. Experten und Kommunalpolitiker werden sich bis dahin regelmäßig treffen.



Franziska Haas vom Landesamt für Denkmalpflege unterstrich die Bedeutung der Wies als Einzeldenkmal; der Wallfahrtsweiler gehöre als Ensemble dazu. Außerdem sei die Wieskirche seit Juli 2023 ein „besonders landschaftsprägendes Baudenkmal“.

Thomas Büttner vom Landesverein für Heimatpflege ergänzte, es solle eine Kulturlandschaftsdatenbank aufgebaut werden.



Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer sah den neu aufgerollten Prozess zum KDK als „große Chance“. Auch sei es wichtig, regional die richtigen Formate zu finden. Ansonsten schaffe man Vorbehalte. Konkret meinte er damit, auch Gemeinden im nahen Ostallgäu beim KDK für die Wieskirche ins Boot zu nehmen. Sabine Timmer vom Landratsamt griff beim Austausch im Gasthof Moser diesen Gedanken auf für die weitere Dialogphase zum KDK.