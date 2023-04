Wird der Biber im Ostallgäu zum Problem?

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Fleißiges Nagetier: Die Biberburg im Berger Moos bei Pfronten hat mittlerweile eine beachtliche Größe erreicht. © Gschwend

800 Biber leben mittlerweile im Ostallgäu. Experten sind überzeugt, dass damit die Grenze des Verträglichen erreicht ist. Doch wie mit dem geschützten Tier umgehen?

Landkreis/Pfronten - „Das war alles der Biber“, sagt Johann Reitbauer und deutet auf all die umgefallen Baumstämme im Berger Moos in Pfronten. „Manche sagen, das sei ein Verhau – ich sage, das ist Natur“, fügt er schmunzelnd hinzu. Reitbauer ist als ehrenamtlicher Biberberater tätig und folglich ein echter Kenner des kleinen Nagers, der sich in den letzten Jahren nicht nur im Ostallgäu rapide ausgebreitet hat. „Man kann sagen, dass jeder Bachlauf besetzt ist“, meint Reitbauer.

Die Zahlen aus dem Landratsamt belegen es: Im Landkreis Ostallgäu gibt es insgesamt etwa 180 Biberreviere. Die durchschnittliche Familiengröße bewegt sich zwischen vier und fünf Tieren, das heißt im Ostallgäu gibt es rund 810 Biber.

So faszinierend das streng geschützte Tier für viele ist, so macht es sich natürlich nicht nur Freunde. Überflutungen und abgenagte Bäume machen den Land- und Forstwirten zu schaffen und in manchen Fällen kann echte Gefahr drohen – zum Beispiel wenn der Biber in der Nähe von Bahngleisen seiner Bautätigkeit nachkommt. Wird der Nager zunehmend zum Problem?



„Wenn Gefahr im Verzug ist, dürfen Biber geschossen werden.“

Mit dem aktuellen Bestand sei das Maximum dessen erreicht, was verträglich ist, meint Biberberater Reitbauer. Er fände es angesichts der Entwicklung durchaus angemessen, wenn der strenge Schutzstatus aufgehoben würde. Das ist momentan aber nicht der Fall: Der Biber ist „besonders und streng geschützt“, heißt es im Bundesnaturschutzgesetz.

Die Tiere unterliegen nicht dem Jagdrecht. Es ist verboten, Biberburgen und Biberdämme aus der Natur zu entnehmen oder zu beschädigen oder Biber zu töten. Wer einen Biber tötet oder seine Dämme zerstört, begeht eine Straftat und muss mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Ein aktueller Fall wird derzeit beim Amtsgericht Kaufbeuren verhandelt, wo es um einen schwer verletzten Biber geht, der dann von der Polizei erlöst werden musste.



Insgesamt meint Biberberater Johann Reitbauer, hätten die meisten Menschen den Biber akzeptiert und er könne durch Information und gewissenhafte Schadensbegutachtung erhitzte Gemüter in der Regel beruhigen. Denn für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Schäden kann beim Landratsamt eine Entschädigung beantragt werden.

Jedes Jahr stehen aus dem bayerischen Schadensfonds Mittel von 660.000 Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden im Ostallgäu jährlich durchschnittlich etwa 20.000 Euro ausgezahlt, die Anzahl der gemeldeten Schäden variiert zwischen 18 und 28. Und: „Wenn Gefahr im Verzug ist, dürfen Biber geschossen werden“, erklärt Reitbauer.

Konkret bedeutet das, dass er und die anderen Biberberater vor Ort die Lage beurteilen und dann entscheiden, ob die Gefahr durch den Biber so groß ist, dass er durch einen Jäger „entnommen“ werden muss. Das kann der Fall sein, wenn etwa Bäume auf Straßen oder Bahngleise zu fallen drohen oder – wie konkret geschehen – eine Kläranlage bedroht ist. Etwa 50 bis 60 Biber werden pro Jahr im Ostallgäu „entnommen“.



Ganz nah dran

Johann Reitbauer tut es um jedes einzelne Tier leid. Er hat im Lauf der Jahre eine große Faszination für den Nager entwickelt und wenn er über den Biber spricht, spürt man seine Begeisterung. Besonders angetan hatte es ihm „Franz-Josef“. So hat er den Biber genannt, der sich vor etwa zehn Jahren im Berger Moos angesiedelt und dort ein neues Biotop geschaffen hat. Inzwischen ist Franz-Josef, der vermutlich aus Tirol eingewandert war, in hohem Biberalter gestorben und ein junges Paar hat sich in seinem Revier niedergelassen. Johann Reitbauer ist schon gespannt, ob es heuer Junge geben wird.



Er ist nah dran an den Tieren und beobachtet sie genau. Anekdoten kann er zuhauf erzählen. Dabei auch lustige – etwa von einem Biber, der in Nesselwang gern Kanthölzer klaut. Oder von einem Tier, das sich im Kurpark „totgestellt“ hatte und ihn und die Polizei lange beschäftigte, ehe es sich plötzlich bewegte und davon lief.



Salben aus Biberfett

Wenn er einen Biber schießen muss, dann verwerte er ihn, erzählt Reitbauer, der selbst Jäger und eigentlich längst in Rente ist. So ist er im Besitz einer Biberdecke und hat einen ausgestopften Biber, den er bei Führungen zeigt. Früher seien bei den Menschen nicht nur das Fleisch und das Fell des Nagers beliebt gewesen, berichtet Reitbauer. Es wurden aus seinem Fett auch Salben hergestellt und das sogenannte Bibergeil, ein Duftsekret, vermutlich zu potenzfördernden Zwecken genutzt.



Heute geht es dagegen um Schutz und Schadensregulierung. Auch vorbeugend kann einiges getan werden, um den Biber in Schach zu halten. So können zum Beispiel einzelne Bäume mit Estrichgitter vor Fraßschäden geschützt werden oder Dämme durch Gitter bibersicher gemacht werden. Auch großflächige Elektrozäune können laut Johann Reitbauer hilfreich dabei sein, das Nagetier fern zu halten.