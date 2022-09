Wirtschaftskammer Reutte erklärt, was sie sich von der neuen Landesregierung erhofft

Teilen

Dr. Reinhard Schretter (v.l.), WK-Obmann Christian Strigl sowie WK-Geschäftsführer Wolfgang Winkler sehen vor allem in den Bereichen Bildung, Verkehr, Energie, Digitalisierung und in der Beziehung zum Allgäu Verbesserungspotential. © ed

Reutte – Eine „Weichenstellung für die Zukunft Tirols“ fordert die Wirtschaftskammer Tirol von der neuen Landesregierung, die nach dem angekündigten Rücktritt von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Sonntag, 25. September, gewählt wird. Was sich die Wirtschaftskammer Reutte von der neuen Regierung erhofft, legten Bezirksobmann Christian Strigl, WK-Geschäftsführer Wolfgang Winkler und Dr. Reinhard Schretter als Mitglied des Bezirksstellen-Ausschusses jetzt in einem Pressegespräch dar.

Die Politik dürfe sich nicht damit begnügen, einfach Ziele vorzuschreiben, sondern müsse unter anderem für geeignete Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sowie rasche Genehmigungsverfahren bei Projekten sorgen, fordert Christoph Walser, Präsident der Wirtschaftskammer Tirol.

Darauf aufbauend möchte sich die Wirtschaftskammer Reutte mit ihren Vorstellungen für die kommenden fünf Jahre auf den Gebieten Bildung, Verkehrs-und Energiestrategie, Digitalisierungsförderung, Stärkung der Nahversorgung sowie der Intensivierung der Beziehungen zum Allgäu stark für ihre Region machen. Sie stellen zwar keinen Forderungskatalog dar, dienen aber der Festigung des Standorts, unterstrich Strigl.



Schülerheim an der HTL Reutte

So sei die Anbindung der HTL Reutte an die HTL Anichstraße in Innsbruck, die im Schuljahr 2020/21 als „Übergang“ beschlossen wurde, wegen der extrem großen Nachfrage und auch wegen der großen Entfernung nach Innsbruck unbedingt in Reutte erforderlich. Zudem müsse auch ein Lehrlings- und Schülerheim errichtet werden. „Auch damit kann dem eklatanten Fachkräftemangel entgegengewirkt und der Schulstandort abgesichert werden“, sagte Strigl.

Geschäftsführer Winkler ergänzte, dass auch das Kinderbetreuungsangebot als Grundvoraussetzung für viele Eltern weiter entwickelt werden muss. Es sei zudem ein wesentlicher Faktor, um Privat- und Berufsleben miteinander vereinbaren zu können. „Es gilt, an vielen Schrauben zu drehen, um auch Frauen wieder in den Beruf zu bringen“, fügte er hinzu.

Außerfernbahn stärken

Auch die Verkehrssituation auf der Fernpassroute kam zur Sprache. Diese sei für die Wirtschaft und die Bevölkerung im Bezirk eine große Herausforderung. „Die Wirtschaftskammer Reutte möchte dieses Thema entpolitisieren und mit Verkehrsexperten zusammen arbeiten“, so Strigl. Um die Außerfernbahn attraktiver zu machen, sollten außerdem schnellstens Akzente beim Fahrplan, beim Tarif und im Marketing gesetzt werden. Ferner sei der ÖPNV bedarfsgerechter auszubauen.



Neue Ansätze bei der Energieerzeugung

Energiestrategische Überlegungen beinhalten nicht nur eine Modernisierung sondern auch Erweiterung des Stromnetzes. „Wir haben keine Lösung – aber wir sollten unsere Hausaufgaben frühzeitig machen“, unterstrich Dr. Reinhard Schretter, der sich als Unternehmer mit der Materie auskennt. Dazu gehört in erster Linie eine Strategie in den Bereichen Einsparung, Sanierung und Bewusstseinsbildung sowie neue Ansätze bei der Erzeugung von Energie in der Region.



Verbindung stärken

Einen breiten Raum nahmen Überlegungen zur Intensivierung der Beziehungen zum Allgäu ein. Die Corona-Pandemie habe insbesondere 2020 zu massiven Verwerfungen zwischen Tirol und Bayern mit Einreiseverboten für Tiroler geführt. Dadurch hätten auch die engen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verflechtungen zwischen dem Außerfern und dem Allgäu stark gelitten.

Diese enge Verbindung belegen auch Zahlen: 900 Pendler vom Außerfern ins Allgäu und fast dieselbe Anzahl in die umgekehrte Richtung. Die Idee der Wirtschaftskammer Reutte ist nun, mit einem Freundschaftsvertrag zwischen dem Bundesland Tirol und dem Freistaat Bayern künftige Grenzschließungen zu verhindern.

Die Wirtschaftskammer Reutte nehme gerne die Verantwortung für die Region wahr und ist bereit, an der Zukunftsentwicklung aktiv mitzuwirken, lautete das Fazit der Gesprächspartner.

ed