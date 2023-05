Zehnjährige in Füssen vermisst

Von: Matthias Matz

Die zehn Jahre alte Utubor B. wird seit Freitagvormittag vermisst. © Polizei

In Füssen wird die zehnjährige Utubor B. vermisst. Das Mädchen verschwand am Freitagvormittag, als es vom Jugendamt in der Schule abgeholt werden sollte.

Füssen - Das Mädchen sollte am gestrigen Freitag gegen 11.15 Uhr vom Jugendamt von ihrer Schule in Füssen abgeholt werden. Laut Polizei liegt ein ein richterlicher Beschluss vor, wonach den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde.

Bei der Abholung rannte die Vermisste unvermittelt davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die PI Füssen verlief bislang ohne Erfolg. Zu ihren Eltern ist das Mädchen nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls nicht zurückgekehrt.

Utubor B. ist etwa 1,6 Meter groß, schlank hat braune Augen, schwarze Dreadlocks und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein rotes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Wer Hinweise zum Verbleib des Mädchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08362/91 230 bei der Polizei in Füssen zu melden.