Zu viel Schnee: E-Biker verirrt sich in Ammergauer Alpen - Bergwacht muss Mann retten

Zeitweise bis zu 40 Bergretter waren am Sonntag im Einsatz, um einen 62-jährigen E-Mountainbiker zu suchen, der sich in dem Ammergauer Alpen verirrt hatte. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Halblech – Die winterlichen Verhältnisse in den Ammergauer Alpen hat am Sonntag ein E-Bikefahrer unterschätzt. Die Bergwacht musste den verirrten Biker retten.

Am Sonntagabend meldete eine Ehefrau ihren 62-jährigen Ehemann bei der Rettungsleitstelle als vermisst. Dieser war am Nachmittag vom Kenzenparkplatz zu einer mehrstündigen Radtour in die Ammergauer Alpen aufgebrochen. Nachdem der Mann mehrere Schneefelder überqueren musste, versuchte er die Route zu verkürzen, kam im Anschluss mit seinem E-Bike aber nicht mehr weiter.

Bis zu 40 Bergwachtler im Einsatz

Der 62-Jährige konnte seine Ehefrau noch anrufen und über seine Notsituation informieren, bevor der Handyakku schlapp machte. Aufgrund der eintretenden Dunkelheit leitete die Polizeiinspektion Füssen eine großangelegte Vermisstensuche und Rettungsaktion ein. Aufgrund des großen Suchgebietes waren zeitweise bis zu 40 Bergretter im Einsatz.

Der Polizeihubschrauber mit einem Bergretter an Bord entdeckte schließlich den 62-Jährigen in der Dunkelheit nahe der Geometerhütte. Der Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt.



Biker muss vielleicht Kosten des Rettungseinsatzes übernehmen

Der Moutainbike-Fahrer hatte die noch winterlichen Verhältnisse mit teilweise vielen Schneefeldern in den Bergen unterschätzt. Neben der Polizei waren auch die Bergwachten Steingaden und Ammertal im Einsatz. Derzeit prüfen die Beamten, ob der Radfahrer die Kosten des Einsatzes übernehmen muss.

