Regenbogen statt Gewitter für Simply Red in Füssen

Mit dem Abschlusskonzert begeisterte Simply Red rund 6000 Fans in Füssen. © privat

Zum Abschluss der Königswinkel Open Airs 2023 spielte Simply Red im Barockgarten. Die legendäre Soul- und Pop-Band riss die Fans von den reservierten Sitzplätzen.

Füssen - Für das Simply Red-Konzert am vergangenen Freitagabend hatte die Wettervorhersage ein Gewitter angekündigt, das in anhaltenden Niederschlag übergeht. Und tatsächlich: Eine halbe Stunde vor Beginn der Open Air-Veranstaltung zuckten in Füssen die ersten Blitze aus bleigrauen Wolkenwogen und die Schleusen des Himmels öffneten sich mit prasselndem Regen. Doch ebenso schnell wie das Unwetter gekommen war, war es auch wieder verschwunden. Stattdessen spannte sich ein riesiger Regenbogen über dem Forggensee, ließ Schiff, Tegelberg und Neuschwanstein leuchten, während die Zuschauer das Bild mit den Handys einfingen.

Während ein Open Air Konzert immer eine wackelige Angelegenheit ist, wenn es um das Wetter geht, ist ein Auftritt von Simply Red eine Garantie für einen gut gelaunten Live Act. Bei den Königswinkel Open Airs präsentierte sich die Band um Frontmann Mick Hucknall im positivsten Sinne des Wortes routiniert und knackfrisch.

An diesem Abend begeisterte die Mischung aus aktuellen Songs des mittlerweile dreizehnten Studioalbums „Time“ und den legendären Hits der Anfangsjahre. Seit ihrem 1985er Debüt-Album „Picture Book“ eroberte Simply Red weltweit die Charts im Sturm, hatte bis zur Jahrtausendwende fast immer einen Nummer Eins Hit am Start, wurde bei den Brit Awards geehrt und holte einen Grammy. Alles, was die Band musikalisch auf die Beine stellte, schien automatisch zum Erfolg zu führen.

Raum und Zeit hören auf zu existieren

In Füssen setzten Mick Hucknall und seine Kombo sogar die physikalischen Gesetze außer Kraft, als für etwa 100 Minuten Zeit und Raum aufhörten zu existieren. Der 63-jährige sang so kraftvoll und befreit wie in den 1980ern und nahm das Publikum einfach mit. Das wiederum irritierte die Ordnungskräfte, schließlich sollten die Zuschauer auf ihren Plätzen bleiben. Tatsächlich hätte man sich die Bestuhlung größtenteils sparen können, denn die echten Fans hielt es nicht lange auf den Sitzen.

So wollten viele der 6000 begeisterten Zuschauer zu „ihrer Musik“ einfach nur noch tanzen – daran hätte auch ein erneut einsetzender Regen sicherlich nichts mehr ändern können. Die Höhepunkte des Konzerts setzte der Sänger mit der grundpositiven Ausstrahlung ganz an den Schluss, als die Band für drei Zugaben auf die Bühne zurückkehrte: „Money‘s Too Tight (to Mention)“ war einer der Songs, auf den man den ganzen Abend gewartet hatte.

Enorme Energie

Dann kam eine knackige Version von „Nutbush City Limits“. Tina Turner hatte den Hit 1973 geschrieben und gesungen. Doch so, wie ihn Mick Hucknall präsentierte, hatte er seiner Stimme eine ordentliche Prise AC/DC beigefügt, was einmal mehr sein ganzes Können demonstrierte und dem Song eine enorme Energie verlieh. Für ihn war es ein Verneigung vor der kürzlich verstorbenen Sängerin, der er ein Küsschen gen Himmel schickte.

Mit dem Füssener Konzert beendete Simply Red seine Deutschland-Tournee, Hucknall versprach aber, 2025 wieder in Deutschland zu touren, wenn die Band ihr 40. Jubiläum feiert. Dann dankte er den Fans und dem Wettergott und stimmte mit „Holding Back the Years“ den allerletzten Song des Abends an, der wie eine Hymne das Open Air-Konzert stimmungsvoll abrundete. (Elmar Schalk)