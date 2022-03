Zum achten Mal in Folge erhält EWR »Top-Lokalversorger« -Siegel

Christian Poppler (rechts), Leiter Kundencenter Füssen und Reutte, und Helmut Petermann, Leiter Verteilnetz Bayern, freuen sich über die Auszeichnung zum Top-Lokalversorger. © Andreas Schindl

Reutte – Bereits zum achten Mal in Folge wurde den Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG heuer das Siegel „Top-Lokalversorger“ verliehen.

Diese Auszeichnung ist für Verbraucher nicht nur ein Indikator für Verlässlichkeit und faire Tarife – neben dem Preisvergleich fließen auch zahlreiche weitere Kriterien wie Transparenz, Servicequalität, regionales Engagement und Nachhaltigkeit in die Bewertung ein.



Die Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG konnte sich in sämtlichen Kategorien behaupten und erreichte eine Gesamtbewertung von 92/110 Punkten. Besonders hervorzuheben sind die Top drei der EWR: In den Kategorien regionales Engagement, Ökologie und Kundenzufriedenheit gelang es dem Unternehmen Ergebnisse weit über dem Durchschnitt zu erzielen. Die Verleihung des Siegels erfolgt durch das unabhängige und kostenlose Energieverbraucherportal, dessen Ziel es ist, einen transparenten Überblick über die Angebote im Energiesektor zu schaffen.



„Die persönliche Beratung unserer KundInnen ist uns sehr wichtig. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich Tag für Tag darum, unseren Kunden den besten Service zu bieten. Die erneute Verleihung des ,Top-Lokalversorger‘ Siegels im Bereich Strom und die tollen Bewertungsergebnisse freuen uns sehr und bestätigen uns in unserem Tun als regionaler Energieversorger“, so Christian Poppler, Kundencenter-Leiter der Elektrizitätswerke Reutte.