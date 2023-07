Bekommt der Königswinkel ein neues Schwimmbad?

Von: Matthias Matz

Intensive Debatte: Der ZVAL diskutiert über den Bau eines eigenen Lehrschwimmbecken. © AndreyBezuglov/panthermedia

Mit der Schließung des Pfrontener „Alpenbads“ verfügt künftig nur noch Nesselwang über ein Hallenbad. Springt jetzt der Zweckverband „Allgäuer Land“ in die Bresche?

Füssen/Landkreis – Der Vorstand der Füssener SPD fordert den Zweckverband Allgäuer Land (ZVAL) auf, sich für ein neues Schwimmbad einzusetzen. Damit rennen die Genossen jedoch offene Türen ein: bereits seit einem Jahr werde das Thema im ZVAL intensiv diskutiert, so Vorsitzender Maximilian Eichstetter (CSU) gegenüber dem Kreisboten. Allerdings warnt er vor allzu hohen Erwartungen.

Der jüngst gefasste Beschluss des Pfrontener Gemeinderats, dass baufällige „Alpenbad“ Mitte September zu schließen, war jetzt Anlass für den Füssener SPD-Ortsvorstand, sich mit dem Thema Schwimmbäder zu beschäftigen. „Nach ausführlicher Diskussion schlägt er in einem einstimmigen Beschluss vor, auf der Basis kommunaler Zusammenarbeit durch den Zweckverband ‚Allgäuer Land‘ eine Nachfolgelösung anzustreben“, teilte er anschließend mit.

Denkbar sei auch, die Bundeswehr mit ins Boot zu holen. „Denn außer der Allgemeinheit haben neben Schulen und Vereinen sicher auch die große Garnison Füssen Bedarf für ein Hallenbad“, heißt es dazu weiter vonseiten der Genossen.

„Es geht dem Vorstand darum, dass der Zweckverband prüfen möge, ob er die Initiative für den Neubau eines Hallenbads übernehmen kann“, erklärte Vorstandsmitglied Dr. Paul Wengert auf Nachfrage des Kreisboten. Ob die Umsetzung dann in eigener Trägerschaft erfolge oder etwa durch einen Investor oder eine eigene Projektgesellschaft des ZVAL müsse die Prüfung ergeben, welcher Weg der wirtschaftlichste ist – auch unter Berücksichtigung staatlicher Förderprogramme, so Wengert weiter.

Eichstetter: Kein neues Thema

Gegenüber unserer Zeitung bezeichnete Füssens Bürgermeister und ZVAL-Vorsitzender Maximilian Eichstetter die Forderung der Sozialdemokraten als „populistisch“. Das Thema werde bereits seit Corona diskutiert, erklärte er. Seinerzeit hätte sich der Verband aber lediglich einem Bau durch eine Kommune oder Investor angeschlossen, nicht die Federführung übernommen.

Durch die absehbare Schließung des „Alpenbads“ und weil unklar sei, ob und wann Pfronten ein neues Bad baue, habe sich die Situation aber geändert und der Austausch dazu sei mittlerweile intensiv. Geprüft werde derzeit, ob der ZVAL mit seinen zehn Mitgliedsgemeinden zumindest ein kleines Bad stemmen kann, so Eichstetter zum aktuellen Stand der Debatte.

Dazu gehören unter anderem eine Bedarfsermittlung in den Kommunen, Kostenschätzungen sowie das Abklopfen von Fördermöglichkeiten bei der Regierung von Schwaben. Im Herbst soll ein weiteres Treffen dazu stattfinden.



Allerdings warnt Eichstetter vor zu hohen Erwartungen. Wer nun glaube, dass ein großes Schwimm- oder Hallenbad gebaut werde, „dessen Freude müssen wir erst einmal trüben“. Nachgedacht werde vielmehr über den Bau eines kleinen Lehrschwimmbeckens an der Füssener Grundschule, um Kindergarten- sowie Grund- und Mittelschulkindern aus der Stadt und den Gemeinden Schwimmunterricht zu ermöglichen.

Standort an der Füssener Grundschule?

Dieser sei im Lehrplan verankert, könne wegen fehlender Schwimmbäder aber nicht überall gewährleistet werden. Alternativ dazu seien die Standorte Gärtnerei am Füssener Wertstoffhof oder am Eisstadion denkbar. „Die einfachste zu erreichende Variante wäre direkt an der Grundschule in der ehemals geplanten Tiefgarage“, so Eichstetter.



Bereits 2019 gab es im Füssener Stadtrat im Zuge der Planungen für die Sanierung der Grund- und Mittelschule Überlegungen, ein solches Lehrschwimmbecken zu bauen. Da sogenannte Einzelübungsschwimmstätten aber erst ab 60 Sportklassen förderfähig sind – beide Schulen zusammen kamen auf 45 – , hätte es keine Zuschüsse für das Projekt gegeben. Deshalb und wegen der hohen Bau- und Unterhaltskosten von geschätzten 6,5 Millionen Euro nahm das Kommunalparlament gegen den Widerstand der SPD-Fraktion wieder Abstand von den Plänen.

Sollte nun aber alle Anrainer-Kommunen ihren Schwimmunterricht in dem angedachten Bad abhalten, würden die erforderlichen 60 Klassen wohl erreicht, rechnet der Verbandsvorsitzende vor. „Das muss jetzt aber eruiert werden.“ Sollte die nötige Anzahl an Klassen erreicht werden, geht Eichstetter von einer Förderung in Höhe von 50 Prozent aus. Das würde bedeuten, dass die zehn ZVAL-Gemeinden noch etwa fünf Millionen Euro an Eigenanteil aufbringen müssten.

„Die Unterhalt-, Wartungs- und Instandhaltungskosten müssen dann auch von allen zehn Kommunen über den Zeitraum der Einrichtung gemeinsam bewirtschaftet werden“, erläutert er. Genauere Zahlen werden aber wohl erst Ende des Jahres vorliegen. Auch müssten Rücklagen für Reparatur, Erbpacht, Sanierung und Modernisierung gebildet werden. „All diese Möglichkeiten hätte der Zweckverband, was eine gute Basis bildet.“



Sich nicht beteiligen an dem Bau wird sich laut Eichstetter der Landkreis, der für die Realschule und das Gymnasium zuständig ist. An beiden Lehreinrichtungen sei Schwimmen weder im Sportunterricht noch bei den Abiturprüfungen verpflichtend.

Haf ist irritiert Für Irritation sorgte die Aussage Eichstetters, dass Pfronten erst einmal nicht vorhabe, ein neues Hallenbad zu bauen. „Der Beschluss des Gemeinderats steht und die Verwaltung ist angehalten, das vorzubereiten“, betont Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf ausdrücklich auf Nachfrage. rg