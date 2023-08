Zwei Stuten in Füssen schwer verletzt

Teilen

Unbekannte fügten den Stuten Schnittverletzungen zu. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / ChrisVanLennepPhoto

Nachdem Unbekannte kürzlich zwei Stuten in Füssen tiefe Schnittwunden zugefügt hatten, hat die Tierschutzorganisation PETA jetzt 500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Füssen - Unbekannte haben in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag Abend und Montag Mittag zwei Pferde auf einer Weide bei Füssen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, standen die beiden Stuten auf einer Weide oberhalb des Venetianerwinkels. Eine Tierärztin stellte vor Ort schwerwiegende Schnittverletzungen im Bereich der Kruppe der beiden Tiere fest. Aufgrund des gleichen Verletzungsmusters bei beiden Tieren gehen die Beamten davon aus, dass ein Unbekannter den Stuten die Verletzungen mutwillig zufügte.

Die beiden Tiere mussten aufgrund der Verletzungen und des hohen Blutverlustes operiert werden. Die Polizei Füssen erbittet Hinweise der Bevölkerung zu dem Fall unter der Telefonnummer 08362/9123-0. Zudem rufen sie die Pferdehalter in der Region zu erhöhter Wachsamkeit auf.

PETA setzt Belohnung aus



Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.



„Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art verletzt oder getötet werden. Die beiden Stuten müssen große Angst und unvorstellbare Schmerzen erlitten haben“, so Peter Höffken, Fachleitung bei PETA. „Wir fordern, dass Anschläge auf Pferde und bereits überführte Personen von Tierquälerei-Fällen in einem behördlichen Register erfasst werden. So könnten mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt und Profile potenzieller Täterinnen und Tätern erstellt werden. Behörden könnten so auch überregional effektiver zusammenarbeiten. Menschen, die Pferde halten, würden zudem über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt, um die Tiere besser vor Angriffen schützen zu können.“



Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.



Vorsichtsmaßnahmen – Tipps für Pferdehalter



PETA rät Pferdehaltern zur besonderen Aufmerksamkeit, wenn ein „Pferderipper“ umgeht. Die Tiere sollten nachts nicht ungeschützt auf der Koppel stehen. Sofern ein Schutz der Tiere nicht möglich ist, sollten die Tiere über die Nacht in einer bestenfalls mit Videokameras ausgestatteten Stallung untergebracht werden. Alle Zugänge sollten gesichert und abgesperrt sein. Zudem sollten Kontrollgänge nach Möglichkeit zu unregelmäßigen Zeiten durchgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen ist es dabei ratsam, diese mit mindestens zwei Personen auszuführen und Mobiltelefone bei sich zu tragen. Verdächtig erscheinende Personen in der Umgebung sollten unbedingt der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden, ebenso wie Personen, die bereits in der Vergangenheit durch ihr Verhalten aufgefallen sind.