Viele private Initiativen

Große Hilfsbereitschaft – 5.000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Von: Martina Staudinger

Teilen

5.000 Euro für die Ukraine-Hilfe von der Stadt Buchloe: Benjamin Leinsle (CSU, v. li.), Martina Schwendner (FDP), Sebastian Kühn (humedica Kaufbeuren), Manfred Beck (SPD), Dritte Bürgermeisterin Elfriede Klein (Grüne), Michaela Schilling (UBI), Josef Rid (Freie Wähler), Bürgermeister Robert Pöschl und Thomas Hofmann (BRK Ostallgäu). © Stadt Buchloe/Staudinger

Buchloe – Die Stadt Buchloe hat 5.000 Euro für die Ukraine-Hilfe gespendet. Wie berichtet, entschied der Stadtrat kürzlich wegen des Krieges in der Ukraine, sowohl die Hilfsorganisation humedica in Kaufbeuren als auch den BRK-Kreisverband Ostallgäu mit jeweils 2.500 Euro zu unterstützen. In der jüngsten Sitzung am Dienstag berichtete die Asylkoordinatorin Beate Hilbig den Stadträten nun von der aktuellen Situation vor Ort.

Vergangene Woche überreichte Bürgermeister Robert Pöschl zusammen mit den Fraktionssprechern des Stadtrates die Schecks an Sebastian Kühn von humedica und Thomas Hofmann, Kreisgeschäftsführer des BRK Ostallgäu. „Angesichts des unsäglichen Leides wollen auch wir als Stadt Buchloe anpacken und helfen. Der Stadtrat hat entschieden, an regionale starke Partner im Bereich der Nothilfe jeweils 2.500 Euro zu spenden“, sagte Pöschl bei der Spendenübergabe. „Bei der Buchloer Bevölkerung gibt es eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft. Auch andere Organisationen, wie Schulen, die Rettungsorganisationen, das Repair-Café und allen voran die Asylkoordinatorin Beate Hilbig, unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser Situation“, richtete Pöschl seinen Dank an alle Beteiligten.



Kühn und Hofmann wiederum dankten für die Spende und berichteten anschließend von der schwierigen, aber sehr wichtigen Arbeit in der Ukraine beziehungsweise im Grenzgebiet sowie in Buchloe bei der Unterbringung und der Hilfe der Geflüchteten. Der Bürgermeister und die Vertreter der Fraktionen von CSU, FDP, Freie Wähler, Grüne, UBI und SPD und zeigten sich beeindruckt vom Engagement der beiden Hilfsorganisationen.

Viele private Initiativen

Immer wieder informiert Pöschl auch den Stadtrat in seinen Sitzungen über die aktuelle Situation der Geflüchteten in Buchloe. Mit dem Stand von Dienstag, 5. April, sind 127 ukrainische Flüchtlinge innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) angekommen und bei privaten Familien sowie in Wohnungen von Geschäftstreibenden und Beherbergungsbetrieben untergebracht worden. Davon sind 97 im Buchloer Stadtgebiet, sechs in Jengen, zehn in Lamerdingen und 14 in Waal. Eine Woche zuvor waren es noch insgesamt 105 geflüchtete Menschen aus der Ukraine gewesen. Am Tag vor dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar zählte die VG lediglich 22 dort wohnhafte Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Auf die Nachfrage von Wolfgang Dröse (AfD) sagte Asylkoordinatorin Hilbig, dass unter den Geflüchteten etwa zehn bis 20 Männer seien. Zum Hintergrund: Mit Beginn der russischen Invasion hat die Regierung in Kiew Männern im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise untersagt. Dass dennoch auch Männer aus der Ukraine in Buchloe ankämen, liege laut Hilbigs Informationen daran, dass sie entweder über 60 Jahre alt sind oder zum Zeitpunkt des Angriffs im Ausland waren und gar nicht erst in ihr Heimatland zurückkehren konnten.



Private Initiativen

Erneut hob Pöschl die vielen privaten Initiativen hervor. So habe das Repair-Café bereits 40 Fundräder in ehrenamtlicher Arbeit überarbeitet und verkehrstauglich gemacht, die im Lauf dieser Woche an die Geflüchteten übergeben werden sollten. Die Volkshochschule organisiere Sprachkurse, die laut Hilbig nach Ostern im evangelischen Gemeindehaus starten und für die rund 30 Personen angemeldet seien. Die Comenius-Schule starte mit der sogenannten Willkommensklasse ein Projekt zur Unterrichtung von ukrainischen Sechs- bis Elfjährigen in übergreifenden Altersgruppen. Circa zehn Kinder würden an drei Tagen von einer ukrainischen Lehrerin unterrichtet. An den anderen beiden Tagen würden die Kinder in reguläre Klassen integriert. Darüber, dass für Kleinkinder nach drei Monaten Aufenthalt ein Anspruch auf einen Kita-Platz bestehe, sei man sich darüber hinaus auch bewusst, so Pöschl. Daneben leisteten auch die Kleidertruhe und die Tafel wertvolle Hilfe.



Mit einem Studenten, der ukrainischer Staatsbürger ist und seit 2017 in Buchloe lebt, sei die Stadt in guten Gesprächen, damit Asylkoordinatorin Hilbig Unterstützung erhalte. Ihre Arbeit habe sich nach eigenem Bekunden in den vergangenen drei bis vier Wochen vervierfacht, denn bei ihr liefen alle Fäden zusammen. Der Student solle auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung bei der Stadt angestellt werden. Bereits heute helfe er Hilbig ehrenamtlich, da er die Kontakte zu den Ukrainern habe und als Dolmetscher fungiere. „Wir sind daran interessiert, dass sich die Geflüchteten bei uns wohlfühlen und sich mit offenen Armen empfangen fühlen“, so Pöschl. Sich einzufinden, sei für die meisten momentan das größte Problem, fügte Hilbig hinzu. Manche zögen sich zurück und seien von Krieg traumatisiert.



FDP-Stadträtin Martina Schwendner lenkte das Thema noch auf einen weiteren Aspekt. Die Familien, die bereits Geflüchtete aufgenommen haben, bräuchten Perspektiven. Bei der Frage, wie lange sie den Menschen aus der Ukraine auf diese Weise unter die Arme greifen werden, müsse eine Lösung her. Auch Hilbig bestätigte, dass dies ein Thema unter den Gastfamilien sei. Pöschl versicherte, dass man diese Angelegenheit im Blick habe, sie aber nicht durch die bestehende bauliche Infrastruktur überwunden werden könne. Die vorhandenen dezentralen Unterkünfte in Buchloe seien zu 90 Prozent belegt und die restlichen zehn Prozent müssten für „sonstige“ Flüchtlinge freigehalten werden.

Es dürfe nicht vergessen werden, dass auch Menschen aus anderen Ländern wie Syrien und Afghanistan hier Schutz suchten. Weitere dezentrale Unterkünfte würden aber durch den Landkreis angemietet, erklärte er. „Das läuft mit Hochdruck.“ Der Bürgermeister betonte auch, dass die Stadt für Asylfragen nicht zuständig sei, sondern das Landratsamt als staatliche Institution. Lief die Ersthilfe noch vermehrt durch privates Engagement ab, so werde die weitere Unterbringung nach und nach „in einem schleichenden Prozess“ durch einen staatlichen Verteilschlüssel geregelt.