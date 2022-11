„FreiwilligenAgentur Knotenpunkt“: Ehrenamt sucht Freiwillige

In Form eines Puzzles haben sich alle Aussteller verewigt.

11. Marktplatz

Von Wolfgang Becker

Kaufbeuren – Nach der coro­nabedingten Pause fand am vergangenen Martinisonntag erstmals wieder der „Marktplatz der Freiwilligenbörse“ im Sparkassenforum Kaufbeuren statt. 25 Vereine und Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentierten sich beim Marktplatz der „FreiwilligenAgentur Knotenpunkt“. Das Spektrum reichte weit: Von Selbsthilfe, Gesundheit, Jugendarbeit, Migration und Flucht über die Reparatur von Kleingeräten bis hin zu Tierschutz und Sport war eine bunte Mischung aus Vereinen mit ihren ehrenamtlichen Kräften vertreten.

Der Martinisonntag mit seinen geöffneten Geschäften und Passagen zog viele Menschen zu einem Besuch in die Kaufbeurer Innenstadt und in das Sparkassenforum zwischen Kaiser-Max-Straße und Ludwig­straße. Dort fand der „Marktplatz der Freiwilligenbörse“ statt, veranstaltet vom Generationenhaus Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit der städtischen Abteilung „Kaufbeuren aktiv“.

Ehrenamt fördern



„Unser Ziel ist, das ehrenamtliche Engagement von Menschen mit den Einrichtungen zusammenzubringen und zwar dort, wo sie sich wohlfühlen und gebraucht werden“, so Helga Holzhausen als Leiterin der „FreiwilligenAgentur Knotenpunkt“ im Generationenhaus. Tobias Streifinger, Vorstandssprecher der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, der als Hausherr die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sagte in seinem Grußwort: „Es ist schön, diese Vielfalt an Vereinen mit ihren ehrenamtlichen Aktivitäten zu sehen. Diese Möglichkeit zur Präsentation unterstützen wir gerne.“ Angelika Lausser, Leiterin des Generationenhauses, bedankte sich beim Hausherrn, dass es wieder möglich war, die Veranstaltung im „tollen Ambiente“ des Sparkassenforums durchführen zu können und sagte: „Hier bekommen die Vereine nicht nur eine Möglichkeit, sich zu präsentieren und Interessenten zu finden, sondern sich auch untereinander kennenzulernen und zu vernetzen.“



Die Aussteller zeigten sich durchweg sehr zufrieden, zumal die letzten drei Jahre auch für die Vereine nicht einfach waren, wie in Gesprächen deutlich wurde. Die zahlreichen Besucher konnten sich bei den verschiedenen Organisationen über deren Arbeit und auch direkt über die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements informieren. Die Abteilung Aikido des Turnvereins Kaufbeuren stellte mit ihren Darbietungen einen Ausschnitt aus dem für Jung und Alt geeigneten Trainingsprogramm vor.



Einen Wermutstropfen gab es für den „Knotenpunkt“ allerdings im Vorfeld: Das am Steg der Neugablonzer Straße befestigte Banner mit Hinweis auf den Martinisonntag wurde von Unbekannten mehrere Tage vor der Veranstaltung entfernt und ist seitdem verschwunden.