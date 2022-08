Dreister Dieseldiebstahl an der B 12

Aufgebohrt und abgepumpt

Jengen/ B12 In der Nacht vom 13. auf den 14. August parkte zwischen 19 Uhr und 10 Uhr morgens ein 34-jähriger Ukrainer mit seinem Sattelzug auf der B12 am Parkplatz Weinhausen in Fahrtrichtung Kempten. Im obengenannten Zeitraum wurden dem Kraftfahrer, der mit einem Sattelzug polnischer Zulassung unterwegs war, 500 Liter Diesel entwendet.

Durch den oder die unbekannten Täter wurden zwei Löcher in den Tank der Sattelzugmaschine gebohrt und anschließend der Treibstoff abgepumpt. Der Ukrainer stellte den fehlenden Sprit erst nach erfolgreicher Tatausführung fest. Die Polizeiinspektion Buchloe sucht nach Zeugen, denen im Tatzeitraum am Parklatz etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08241/9690-0 zu melden. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Durch die zuständigen Feuerwehren im Bereich wurde ein weiteres Auslaufen der Restflüssigkeiten im Tank verhindert und die Straße vom überschüssigen Treibstoff gereinigt.