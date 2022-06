12. ABK Allgäuer Radltour startet am 3. Juli

Teilen

Vor drei Jahren radelten die Teilnehmer der ABK Allgäuer Radltour im blauen T-Shirt. Heuer wird sich eine orange Radler-Schlange durch den Landkreis bewegen. © Christian Greither

Obergünzburg/Landkreis – Am Sonntag, 3. Juli, startet die 12. ABK Allgäuer Radltour in Obergünzburg. Die Tour findet dieses Jahr im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Landkreis Ostallgäu statt. Anschließend kann die Radltour mit einer Feier ihren Abschluss finden.

Die sportlich Ambitionierten und Semi-Profirennradler starten um 9 Uhr mit der großen Runde von 110 Kilometern und 777 Höhenmetern. Die Strecke verläuft von Obergünzburg über Wildpoldsried, Durach, Untermaiselstein und Rettenberg, entlang des Rottachsees weiter nach Görisried und Unter­thingau und über Ebersbach zurück nach Obergünzburg.



Um 9.05 Uhr fällt der Startschuss für die etwa 49 Kilometer lange Genussrunde. Diese führt von Obergünzburg aus in Richtung Sellthüren über Meggenried und Berleberg zur Pausenstation nach Unterthingau. Über Aitrang und Günzach geht es zurück nach Obergünzburg.



Ab Mittag startet im historischen Ortskern von Obergünzburg das Abschlussfest mit Musik, Interviews, regionalen Köstlichkeiten, Bierspezialitäten und einem Gewinnspiel.



Beide Runden werden durch Polizei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und Tour Guides begleitet und abgesichert. Auf der ganzen Tour herrscht Helm­pflicht. Auf der Genussradrunde sind E-Bikes gerne willkommen. Die Rennradrunde ist für E-Bikes allerdings nicht geeignet.



Die Teilnahme an der Radltour ist kostenlos. Angereist werden kann per Bus und Bahn. Da es in Obergünzburg keinen eigenen Bahnhof gibt, ist die Anreise mit dem Zug über Günzach möglich.



Ab 8 Uhr beginnt am Marktplatz in Obergünzburg die Anmeldung aller Teilnehmenden. Diese bekommen dort auch ihre kostenlosen T-Shirts, die in diesem Jahr orange sind. Weitere Informationen vorab unter www.schlosspark.de.