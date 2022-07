Rotary Benefiz-Golfturnier mit dem Motto „Kinder Lachen“

Johann Zeller, Präsident Rotary Club Marktoberdorf (v. re.), Bernhard Meyer, Rektor der Grund- und Mittelschule Obergünzburg, Felix Neureuther, Schirmherr und Initiator der „Beweg Dich Schlau“ - Angebote, Manfred Hild, Organisator des Rotary Charity Golfturniers und Jörg Schneider, Rektor Sankt-Martin Grundschule in Marktoberdorf. © Rotary Club MOD

Marktoberdorf/Lechbruck – Das 15. Rotary Benefiz-Golfturnier stand unter dem Motto „Kinder Lachen“ und kam ausgesuchten Projekten zur Förderung von Kinder- und Jugendprojekten in der Region zugute.

Das Turnier, das Mitte Juli bei idealem Wetter auf dem Golfplatz „Auf der Gsteig“ in Lechbruck stattfand, stand unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Spitzen-Skirennsportlers Felix Neureuther. Der Schirmherr, der selbst den Golfschläger schwang, stellte seine Stiftung und das Programm „Beweg Dich Schlau“ vor, das Schüler zu mehr Sport motivieren will und eng mit den Grundschulen im Land zusammenarbeitet. So konnten Rotary Präsident Johann Zeller und der Organisator des Rotary Golf Turniers Manfred Hild am Abend 10.000 Euro an Felix Neureuther und seine Stiftung übergeben. In den nächsten Wochen und Monaten werden dann Experten des „Beweg Dich Schlau - Campus“ drei Grundschulen im Landkreis Ostallgäu besuchen und Schüler wie Lehrer mit einem ganz speziellen Bewegungsprogramm unterstützen. Die Grundschule Obergünzburg, die Sankt-Martin Grundschule in Marktoberdorf und die Christoph-von-Schmid-Grundschule Seeg nehmen am „Beweg Dich Schlau“-Programm teil. „Mein Ziel ist es“, so Neureuther zu den Gästen am Benefiz-Abend, „Kinder zu mehr Sport zu motivieren und mit spielerischen Bewegungsübungen Kopf und Körper gleichzeitig zu aktivieren. Denn Bewegung ist wichtig für eine gesunde Zukunft. Aktive Spiel- und Bewegungsübungen ermöglichen es uns, die Neugier sowie Konzentration von Kindern zu fördern.“



Das Benefiz-Golfturnier des Rotary Clubs Marktoberdorf hat sich seit seinem Start im Jahr 2006 sehr erfolgreich entwickelt. Mit den bisherigen 15 Golfturnieren konnte der Rotary Club Markt­oberdorf insgesamt schon über 200.000 Euro an ganz verschiedene Projekte vergeben. Der Erlös setzt sich aus den Einnahmen der Bahn-Sponsoren, aus einem Teil der Anmeldegebühren und aus der Tombola mit 60 attraktiven Preisen zusammen. Rotary-Präsident Johann Zeller dankte allen Golfern, Sponsoren, Tombola-Spendern, dem Rotary-Organisations-Team und den Verantwortlichen der Golfanlage Gsteig GmbH für ihren großzügigen Beitrag und Einsatz.

kb