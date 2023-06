Landgericht spricht Urteil zu Brandsstiftungsserie am Marktoberdorfer Gymnasium

Von: Felix Gattinger

Am Marktoberdorfer Gymnasium ist Ruhe eingekehrt. Hier zündelt auf absehbare Zeit niemand mehr. © Hirschberg

Marktoberdorf/Kempten – Die nervenaufreibende Geschichte um die Serie von Brandstiftungen am Marktoberdorfer Gymnasium ist nun zu Ende erzählt. Die damals 17-jährige Täterin ist nicht nur gefasst, sondern inzwischen auch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.

Die Brandstiftungen an der Schule hatten im September vergangenen Jahres begonnen und sich im Oktober und November fortgesetzt (wir berichteten mehrfach). Dabei war Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Zu den Ermittlern bei der Marktoberdorfer Polizei hatten sich bald Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dazugesellt. Als die Spur heiß wurde, gestalteten sich die journalistischen Recherchen immer schwieriger, weil zunehmend klar wurde dass sich die Ermittlungen auf eine minderjährige Person konzentrierten.

Im Dezember 2022 wurde dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit Anklage erhoben und die zur Tatzeit 17-Jährige und nicht geständige Angeklagte wegen mehrerer Brandstiftungen zunächst vom Amtsgericht Kaufbeuren zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Nachdem Berufung eingelegt worden war, ging das Verfahren in die zweite Instanz an das Landgericht Kempten weiter. Im Berufungsverfahren war die Angeklagte im Gegensatz zur ersten Instanz geständig, und so wurde die Freiheitsstrafe auf ein Jahr und neun Monate reduziert und zur Bewährung ausgesetzt.