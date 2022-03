18-Jähriger bei Verkehrsunfall mittelschwer verletzt

Westendorf/Dösingen – Ein junger Autofahrer kam am Samstag, 19. März, in Dösingen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer konnte laut Polizeibericht nicht mehr ausweichen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher verletzt und beide Autos mussten stark beschädigt abgeschleppt werden.

Am Samstagnachmittag fuhr ein 18-Jähriger die Stöttwanger Straße in Dösingen in östlicher Richtung. An der Abzweigung nach Linden bog er rechts ab. Dabei geriet der junge Mann zu weit nach links auf die Gegenfahrspur. Weshalb, das muss die Polizei noch ermitteln.

Ein aus Richtung Linden entgegenkommender, 21-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal in den Wagen des Unfallverursachers. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der 18-Jährige durch die Kollision mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Bei dem Unfall entstand dem Polizeibericht nach ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da zudem diverse Betriebsstoffe von den Autos ausliefen, musste die Fahrbahn von Mitarbeitern des Kreisbauhofs Westendorf gereinigt werden.

