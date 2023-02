18 Millionen Euro in Biessenhofen investiert: Nestlés Standortbekenntnis zum Ostallgäu

Teilen

Im Gespräch: Jörg Wenisch und Stephan Stracke im Nestlé-Werk Biessenhofen. © Abgeordnetenbüro

Biessenhofen - Über die Entwicklung des Nestlé-Standortes in Biessenhofen sprach zuletzt der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) im Rahmen eines Unternehmensbesuches mit Werksleiter Jörg Wenisch. Schwerpunktthemen des Austausches waren Aus- und Weiterbildung, Energiekrise und Klimaschutz.

„Corona, Inflation, Krieg und Klimakrise setzen derzeit der Wirtschaft vor allem auch im Bereich der Nahrungsmittelproduktion zu. Zu den gestiegenen Rohstoffpreisen kommen deutlich höhere Produktionskosten“, berichtet Stracke. Wie sich die Situation in den Unternehmen in seiner Heimat darstellt, wollte der Abgeordnete im Nestlé-Werk Biessenhofen herausfinden.

„Rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren hier jährlich etwa 63.000 Tonnen Produkte aus den Bereichen Säuglingsnahrung, Kulinarik und Trink- und Aufbaunahrung für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen“, erklärte Jörg Wenisch, der das Werk seit zwei Jahren leitet. Nestlé verfügt am Standort im Ostallgäu über die modernste Sprühtrocknungstechnologie und Verpackungstechnik.

18 Millionen Euro am Standort Biessenhofen investiert im Jahr 2022

Wie Wenisch mit Blick auf das vergangene Jahr berichtet, gehe es dem Werk wirtschaftlich gut. Im Jahr 2022 wurden am Standort circa 18 Millionen Euro investiert. Stracke wertete das als „klares und sehr greifbares Bekenntnis zum Standort Biessenhofen“.

13 Millionen davon investierte Nestlé allein in das neue Labor, das im August seinen Betrieb aufgenommen hat. Ebenfalls seit 2022 werden die Dosen für Säuglingsmilch- und Spezialnahrung in eigenen Produktionslinien direkt in Biessenhofen hergestellt. Dafür habe Nestlé einen hohen einstelligen Millionenbetrag eingesetzt, verriet Wenisch. Mit Blick auf die Unabhängigkeit von Zulieferern und die Qualitätssicherung werde sich dies aber auf jeden Fall rechnen, so die Kalkulation des Werksleiters.

Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt

Große Herausforderung für Nestlé ist derzeit die Suche nach Auszubildenden, vor allem in den Bereichen Automatisierung, IT und Elektronik. Rund zwölf junge Leute nehme Nestlé Biessenhofen in jedem Lehrjahr auf. Während die Ausbildung zu Milchtechnologen und -technologinnen nach wie vor bestens nachgefragt werde, mache bei den Ausbildungsplätzen rund um die Automatisierung die Konkurrenz beispielsweise aus der Automobilsparte bemerkbar. Dem wirke Nestlé im Ostallgäu gezielt mit Schulpartnerschaften und der Teilnahme an Ausbildungsmessen entgegen.

Stärker fokussieren werde man sich künftig zudem auf den Bereich der dualen Studiengänge sowie auf Meisterlehrgänge. Stracke verwies in diesem Zusammenhang auf die bayerischen Bestrebungen, die Meisterausbildung in Industrie und Handwerk ab 2024 kostenfrei zu stellen. Die Ungerechtigkeit, dass ein Studium kostenfrei, aber eine Meisterfortbildung sehr kostspielig ist, müsse abgeschafft werden. Der Freistaat wäre damit das erste Bundesland, das diese Ungleichbehandlung korrigiert. Aktuell rechne der Freistaat dafür mit Kosten für den Staatshaushalt in Höhe von 100 Millionen Euro. „Es ist beschämend, dass die Bundesregierung hier keinen Handlungsbedarf sieht“, so Stracke.

Klimaschutz nicht ohne Taschenrechner

Auch zum Klimaschutz wurde Wenisch befragt. Wie der Werksleiter erklärte, werde der Energiebedarf für den Standort Biessenhofen zu 100 Prozent mit Strom aus deutschen Windparks abgedeckt. „Unser Ziel ist es, unseren CO 2 -Ausstoß bis 2030 zu halbieren und bis 2050 komplett klimaneutral zu sein“, so Wenisch. Insgesamt dürfe man aber auch hier die Kosten nicht aus den Augen verlieren, denn die massiv gestiegenen Energiepreise seien spürbar. Damit die Situation sich nicht zur Wachstumsbremse der heimischen Wirtschaft entwickle, müsse die Bundesregierung verlässlich energieintensive Betriebe entlasten, fordert Wenisch. „Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Industriestrom. Das hatte Bundeskanzler Scholz im Wahlkampf versprochen, aber von einer Umsetzung ist nichts zu sehen“, kritisiert Stracke.