Festakt mit überwältigendem Programm am Luftwaffenstandort Kaufbeuren

Von: Ingrid Zasche

Die lange Schlange fürs Fotoshooting im Tornado-Cockpit zeugt von regem Interesse und einer Verbundenheit der Kaufbeurer Bevölkerung zu ihrem Bundeswehrstandort. © Foto: Zasche

Kaufbeuren – Der Kaufbeurer Fliegerhorst war einer von bundesweit zehn Bundeswehr-Standorten und der einzige Luftwaffen-Standort, an denen 2023 ein Tag der Bundeswehr veranstaltet wurde. Seit Putins Überfall auf die Ukraine und den mögliche Konsequenzen für ganz Europa hat das Interesse der Bevölkerung an der Bundeswehr wieder zugenommen. Rund 19.000 Besucherinnen und Besucher wurden am Samstag, 17.06.2023, auf dem Fliegerhorst gezählt. Der 17. Juni war bis zur Wiedervereinigung 1990 ein Nationalgedenktag der BRD. Gerade an diesem Tag ist es für die Bundeswehr wichtig, auf die eigenen Werte zu verweisen und sich der Bevölkerung als Friedensbewahrer und Katastrophenhelfer zu präsentieren. (Beachten Sie unsere Fotostrecke am Ende des Beitrags!)

Die verantwortlichen Organisatoren hatten mit über 500 helfenden Händen neben den technischen Informationen ein ungemein reizvolles Familien-Programm vorbereitet: Nach einem ökumenischen Gottesdienst, der Begrüßung durch Standortkommandeur Oberst Thorsten Milewski und dem Grußwort von Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse folgte das erste, nicht angekündigte Highlight: Oberst Milewski fand, die große Bühne könnte attraktiver aussehen. Daher beförderte er „zum Aufhübschen“ die völlig überraschte und sichtlich gerührte Moderatorin Oberleutnant Elisabeth Schöneberg hochoffiziell mit Urkunde und neuen Schulterklappen zum Hauptmann.

Programm mit erstaunlicher Bandbreite

Die Programmpunkte folgten Schlag auf Schlag, teilweise so kurz hintereinander oder gar zeitgleich, dass es auf dem 35 ha großen Areal kaum zu schaffen war, alles Interessante wahrzunehmen. Zum Bühnenprogramm gehörten abwechselnd Auftritte örtlicher Musikkapellen: Mit dabei waren die Fliegerhorstkapelle, der Musikverein Harmonie Oberbeuren, der Reservistenmusikzug Memmingen, die Stadtkapelle Kaufbeuren und der Musikverein Hirschzell. Die Tänzelfest-Knabenkapelle in ihren historischen Bürgerwehr-Uniformen marschierte musizierend und trommelnd übers Gelände. Für die ganz kleinen Gäste gab es eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell, die beliebte Kindereisenbahn (mit der auch große Kinder gerne fuhren), für größere eine Kletterwand, ein Segway-Parcours, Waterballs und ein Bungee-Trampolin. Magic Martin bezauberte Große und Kleine und in einer Modenschau wurden die unterschiedlichsten Bundeswehr-Bekleidungen präsentiert: Eine Ausgeh-Uniform, eine Dienstanzug-Grundform mit Jacke „Softshell“ für weibliche Soldaten, ein Dienstanzug mit Abwandlung Rock, ein Schneetarnanzug, ein Tropen-Feldanzug, ein Tarndruck-Feldanzug mit Gewehr G36 und ballistischer Schutzweste oder eine Fliegerkombination. Zusätzlich fanden immer wieder Interviews statt: Die frisch gebackene Frau Hauptmann Schönberger befragte Spitzensportlerinnen und -sportler der Bundeswehr oder einen der kurz vorher gelandeten Fallschirmspringer oder den Vertreter des Betrieblichen Gesundheits-Managements der Bundeswehr, Hauptmann Heuer. Auf der Riesenleinwand neben der Riesenbühne waren das Geschehen auf der Bühne oder die Live-Einspielungen vom Statement des Verteidigungsministers Boris Pistorius und von einem Auslandseinsatz in Litauen auch von weit weg gut zu sehen. In der Bude darunter hatten die Besucher Gelegenheit, sich Autogramme von ESVK-Spielern zu holen. Vorführungen der Taekwondo-Sportfördergruppe Sonthofen und vom Turnverein Kaufbeuren rundeten das bunte Bühnenprogramm ab.

Großes Interesse an schwerem Gerät

Mit der größte Publikumsmagnet war das Fotoshooting im Tornado-Cockpit. Eine lange Schlange hatte sich vor der Treppe zum Cockpit gebildet, und die Veranstalter hatten fürsorglich Sonnenschirme entlang der Schlange aufgestellt, damit während des Wartens bei sommerlichen 31 Grad niemand umkippt. Aber auch alle übrigen Großgeräte, die auf dem großen Freigelände gezeigt wurden, erfreuten sich regen Interesses von Groß und Klein. Die Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer und geländegängigen Transportfahrzeuge waren mit Aufstellern detailliert beschrieben, und freundliche Soldaten halfen Kindern an die Steuerknüppel oder beim Herumklettern auf den Tanks. Besonders für die Kinder waren das offenbar nichts als faszinierende Spielgeräte.

Befragt, was für ihn persönlich das Highlight dieser Veranstaltung sei, meinte Standortkommandeur Oberst Milewski: „Eigentlich alles – vor allem aber die Überflüge des Air Defender, eines sonderfolierten A400M-Transportflugzeuges, sowie der C130J aus Altenstadt. Dort agiert erstmals ein französisch-deutsches Wartungsteam gemeinsam, und auch die Fallschirmspringer – kurz als Freifaller bezeichnet – die diese Maschine absetzen wird, sind ein gemischtes Team. Ein Team springt mit Flaggen von Kaufbeuren, Deutschland, Bayern und der Bundeswehr, das zweite Team springt im taktischen Formationsflug.“

Freifaller (Fallschirmspringer) mit Bayerischer Fahne © Foto: Zasche

Für jeden was geboten

An zahlreichen Ständen (viele vom Kaufbeurer Weihnachtsmarkt ausgeliehen) wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Daneben konnte man sich als Stammzellenspender für Blutkrebs-Patienten typisieren und registrieren lassen oder beim Blutspendedienst der Bundeswehr Gutes tun. Der Aeronautics Studiengang der Universität der Bundeswehr München hatte einen Flugsimulator mitgebracht. An einem Stand durfte man einen rund 30 kg schweren Schutzanzug für Kampfmittelbeseitiger probieren, an einem anderen sich den über 40 kg schweren Rucksack für das einwöchige Offiziersanwärter-Überlebenstraining aufhocken lassen. In verschiedenen Hallen wurden Hilfsmittel wie Robotergreifarme oder Schleudersitze gezeigt, in anderen historische Militärfahrzeuge oder Triebwerke und ohrenbetäubende Bodenprüfläufe des Eurofighters. Eine Halle war Bundeswehr-nahen Vereinen gewidmet, wo Gelbe Schleifen (Invictus Games - Paralympics von Versehrten der Bundeswehr), Bayerischer Soldatenbund, Militärseelsorge, Kriegsgräberfürsorge, Bundeswehr-Sozialdienst und ähnliche Einrichtungen ihre Stände hatten. Ein Stand informierte über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr: weit über 50 Ausbildungsberufe, die sich anschließend in ein Vielfaches an Berufsbildern auffächern.

Als Fazit dieses Tages der Bundeswehr lässt sich zusammenfassend sagen: Die Bundeswehr hat in jeder Hinsicht unglaublich viel zu bieten.

Und hier geht es zu einem weiteren Bericht über den Tag der Bundeswehr aus der Sicht von Wolfgang Becker.

Fotostrecke zum Tag der Bundeswehr 2023 in Kaufbeuren Fotostrecke ansehen