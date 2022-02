29 Trauungen an einem Dienstag im Februar

Sie haben sich getraut, wie es insgesamt fast 30 Paare in Kaufbeuren und dem Ostallgäu heute tun werden. Der Dienstag, 22.2. 2022 ist trotz winterlicher Temperaturen ein sehr beliebter Tag zum Heiraten.

Ein magischer Tag

Von Stefan Günter schließen

Landkreis/Kaufbeuren – Es gibt Zahlen und Daten, die üben auf viele Menschen eine faszinierende Wirkung aus. Lediglich 13 solch faszinierender Tage gibt es pro Jahrhundert. Der 22. Februar 2022 gehört dazu.

Für Numerologen, also Zahlenmystiker, sind diese Tage gar magisch. Andere können sich dank der eingängigen Kombination einfach das Datum besser merken.

Die Zahl zwei symbolisiert dabei nicht nur Harmonie, Freundschaft, sondern auch Liebe. Kein Wunder also, dass heute viele heiratswillige Paare in Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu den Bund fürs Leben schließen werden. Das möchten sie sich auch in Zeiten von Corona nicht nehmen lassen.

Die meisten Trauungen finden in Kaufbeuren statt, auch Marktoberdorf, Füssen und Buchloe meldeten einen Run aufs Standesamt. Lediglich in den kleineren Gemeinden bleibt es ruhig. Das mag daran liegen, dass der 22. Februar auf einen normalen Wochentag, den heutigen Dienstag fällt.

