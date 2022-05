24-jähriger Randalierer begeht Raub

Kaufbeuren-Neugablonz – Nach einem 24-jährigen Kaufbeurer fahndet die Polizei. Nachdem er aus seiner Wohnung verwiesen worden war, kehrte er am Dienstag vergangener Woche dorthin zurück und begann zu randalieren. Bei der Festnahme verletzte der unter Drogen stehende Mann einen Polizisten. Am Freitag war der 24-Jährige wieder zu seiner ehemaligen Bleibe gegangen. Dieses Mal schlug er auf die Vermieterin ein und raubte ihre Handtasche. Das berichtet die Polizei.

Eine Frau rief die Polizei, weil ein junger Mann in ihrer Wohnung in der Dessestraße randalierte. Eben diesen Mann habe sie in der Woche zuvor aus ihrer Wohnung verwiesen. Am Dienstagnachmittag verschaffte er sich laut Polizei jedoch wieder gewaltsam Zutritt zur Wohnung, sodass die 43-jährige Frau die Flucht ergriff.

Von mehreren Polizeistreifen konnte der Randalierer, der unter Drogeneinfluss stand, gefasst werden. Bei der Festnahme leistete der 24-Jährige massiven Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Bei der Durchsuchung des Randalierers fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Aufgrund der begangenen Straftaten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Drogenintoxikation sowie seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagnachmittag begab sich der junge Kaufbeurer der Polizei zufolge erneut zu seiner ehemaligen Wohnung und Vermieterin. Er wollte noch Sachen holen. Während des Gespräches mit der Vermieterin kam es derart zum Streit, dass der 24-Jährige versuchte, die Handtasche der 43-Jährigen zu entreißen. Als die Frau dagegenhielt, begann er sie mit Schlägen und Fußtritten zu traktieren, um an die Tasche zu gelangen. Nachdem er diese an sich gerissen hatte, flüchtete der Täter. Seine Personalien stehen laut Polizeibericht jedoch fest.

Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Nach dem 24-Jährigen wird nun gefahndet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen, auch wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Drogenbesitzes und Sachbeschädigung.

