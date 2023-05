25 Kapellen und Bands: Musikkapelle Geisenried feiert 125-jähriges Bestehen

Jetzt schon voller Energie und Vorfreude: Die Musikkapelle Geisenried. © Daniel Hölter Fotografie

Geisenried – Endlich wieder Musikfest! Unter diesem Motto steht das diesjährige Bezirksmusikfest im Bezirk 4 Marktoberdorf des Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM), das in diesem Jahr von der Musikkapelle Geisenried veranstaltet wird. Inzwischen läuft der Kartenvorverkauf.

Die Festtage vom 23. Juni bis 2. Juli stehen ganz im Zeichen der Blasmusik. „Bei der Zusammenstellung des Programms waren uns vor allem zwei Punkte wichtig,” erklärt Alban Filser, Erster Vorsitzender der Musikkapelle Geisenried. „Zum einen soll für Jung und Alt etwas geboten sein. Natürlich gehören zu jedem Bezirksmusikfest fetzige Partys im Festzelt an den Musikfest-Abenden, die vor allem junges Publikum anziehen werden. Doch auch für alle, die es lieber etwas ruhiger haben, ist etwas geboten.“

Beispielsweise sind die Wertungsspiele für interessierte Zuhörer frei zugänglich. Und auch beim Bezirksjugendkonzert geht es etwas gemütlicher zu. Dieses findet im Marktoberdorfer Bezirk zum ersten Mal in einem Festzelt statt. Eingeladen hierzu sind insbesondere Familien, Senioren und interessierte Blasmusikfreunde, die zehn Nachwuchs-Kapellen aus der Region auf der Bühne sehen werden.

Zum anderen bildet das Bezirksmusikfest einen der Höhepunkte im Jahr für die umliegenden Musikkapellen, weshalb auch diese stark in das Programm mit eingebunden sind. „Wir haben 25 Musikkapellen und Bands in unserem Festprogramm,” sagt Florian Knestel, Zweiter Vorsitzender der Musikkapelle. Vom Sternmarsch zu Beginn des Musikfests über den Festgottesdienst und das Finale Grande im Bierzelt – sämtliche Musikkapellen tragen aktiv zur musikalischen Gestaltung des ganzen Festwochenendes bei.

Ab sofort können limitierte Kombi-Tickets für 20 Euro (zzgl. Online-Gebühr) erworben werden. Diese gelten für Freitag und Samstag, die beiden Partyabende am Bezirksmusikfest. „Uns ist es wichtig, dass wir faire Eintrittspreise anbieten und so gut gefüllte Festzelt-Abende haben,” erklärt Filser. Neben Kombi-Tickets gibt es auch reguläre Eintrittskarten an der Abendkasse. Tickets sind entweder online unter www.musikkapelle-geisenried.de oder bei Auto Dodel in Marktoberdorf erhältlich.



Das Festprogramm auf einen Blick: • Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni: Wertungsspiele Mehrzweckh. Geisenried • Donnerstag, 29. Juni: 19 Uhr Festauftakt, Stermarsch, Blasmusik im Festzelt (Eintritt frei) • Freitag, 30. Juni: 19.30 Uhr „Fätte Party“ im Festzelt mit Gehörsturz, Fättes Blech und Spektrum • Samstag, 1. Juli: 13.30 Uhr Bezirksjugendkonzert im Festzelt (Eintritt frei), 20 Uhr „Party on Fire“ mit den Brauhausmusikanten und Muckasäck • Sonntag, 2. Juli: 9 Uhr Feierlicher Gottesdienst am Feuerwehrhaus Geisenried, 10.30 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf, 13 Uhr Gemeinschaftschor aller Kapellen, 13.30 Uhr Festumzug durch Geisenried, 16.30 Uhr Wertungsspielbekanntgabe, Finale Grande mit den Original Hopfenbläsern.