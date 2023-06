Sound am Markt: Zwei Tage Tanzen und Feiern

Teilen

Unvergleichliche Sommerstimmung: Sound am Markt in Neugablonz. © Foto: André Schwerdel

Kaufbeuren-Neugablonz – Das junge Bürgerfest Sound am Markt steht bereits in den Startlöchern für seine vierte Auflage. In der urbanen Atmosphäre des Neugablonzer Bürgerplatzes warten einige der momentan angesagtesten Festivalbands auf die Gäste, und der Sound von Indie-Gitarren trifft wieder auf das Rauschen der Zapfanlagen.

Was alles geboten sein wird:

Das abwechslungsreiche Programm startet am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr mit DJ Catchee, die dem Publikum spätestens seit dem All-Female-Festival 2022 ein Begriff ist.

Um 19 Uhr geht es los auf der großen Bühne mit Paula Carolina, um 20.30 Uhr dann mit Husten und ab 22 Uhr kommt DOTA.

Von Bossa Nova und Jazz beeinflusst: DOTA © Foto: Annika Weinthal

Am Samstag, 1. Juli, stimmt DJ Catchee ab 17 Uhr auf den Abend ein. Danach geht es weiter um 19 mit Michèl von Wussow, um 20.30 Uhr mit Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung. Den krönenden Abschluss des wunderbaren Festivals gestalten il Civetto ab 22 Uhr.

Popband IlCivetto – geprägt von von Balkanmusik, Folk und Swing. © Foto: Joris Felix Patzschke

Weiterführende Informationen zu den Bands und zum Programmablauf sind unter www.soundammarkt.de zu finden.

Kooperationspartner Stadtjugendring

Das Festival Sound am Markt hat in diesem Jahr einen weiteren Kooperationspartner hinzugewonnen. Der Stadtjugendring stellt aus der SchOK-Gruppe, der Schüler:innenorganisation Kaufbeuren, mit Fatma Yildiz und Apostolos Konias zwei talentierte Nachwuchsmoderatoren auf den Platz, die Sound am Markt mit Witz und Schlagfertigkeit begleiten.

Essen, Trinken... Nachhaltigkeit

Um das leibliche Wohl kümmern sich dieses Jahr vier Foodtrucks mit Bowls, Crépes, Burgern und veganem Essen. Getränke gibt es am Schankwagen und an der Contheke, die eigens für Sound am Markt den Jordanpark verlässt und für die beiden Tage mit ihrem Angebot auf den Bürgerplatz zieht.

Bei der Verpflegung setzen die Veranstalter immer mehr auf Nachhaltigkeit. Mehrweg statt Einweg, ein breites Angebot an vegetarischen und veganen Speisen. „Das Catering im Backstagebereich ist dieses Jahr ausnahmslos vegetarisch-vegan, nicht, weil wir das wollten, sondern weil die Musiker das so angefordert haben.“, so Veranstalterin Barbara Lackermeier aus der städtischen Abteilung Kultur. Ein Schritt voran in Richtung zukunftsfähiges Festival ist damit schon getan.

Anfahrt

Für die Anfahrt empfehlen die Veranstalter aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Von Kaufbeuren aus die Linien 11, 12 und 13 bis zur Haltestelle „Neuer Markt“.

Das Festival macht sich stark für Awareness

Am Samstag, 1. Juli, ist auch das Awareness Team aus dem SJR auf dem Festivalgelände unterwegs. „To be aware“ heißt achtsam sein, sensibel im Hinblick auf Diskriminierung und Übergriffe. Gemeint ist damit jegliche Form von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sozialer oder geografischer Herkunft, Aussehen, Alter, sexueller Orientierung oder auch Religion. Die Veranstalter wollen damit ein Zeichen setzen, dass sich alle Besucher, egal ob Gast oder Helfer als Teil des Festivals begreifen, Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und andere dahingehend ermutigen.

Verkehrsbeeinträchtigungen während des Festivals

Um die Sicherheit der Künstler, Gäste und Passanten sowie einen reibungslosen Ablauf der Show zu gewährleisten, wird es zu folgenden Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs kommen:

Bereich Neuer Markt 17 bis Perlengasse 9 • Sperrung Donnerstag, 29. Juni, 13 Uhr – Sonntag, 2. Juli, 14 Uhr. • Die Durchfahrt über den Bürgerplatz muss nicht nur während der Show, sondern immer wieder auch während des Aufbau- und Anlieferverkehrs für die Veranstaltung gesperrt werden.

Bereich Marktgasse • Sperrung Donnerstag, 29. Juni, 12 Uhr – Montag, 3. Juli, 12 Uhr • Die Marktgasse ist ununterbrochen gesperrt und wird als Aufstellfläche und Feuerwehrzufahrt benötigt. Abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Es ist keine Ein- und Ausfahrt möglich.