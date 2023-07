40 Jahre Städtepartnerschaft: Marktoberdorfer radeln nach Waldmünchen

Mit einer großen Gruppe radelten die Marktoberdorfer nach Waldmünchen. © Stadt Marktoberdorf

Marktoberdorf - Die Städtepartnerschaft zwischen Marktoberdorf und dem oberpfälzischen Waldmünchen jährt sich heuer zum 40. Mal. Aus diesem Anlass machte sich kürzlich eine Delegation aus Stadtratsmitgliedern und interessierten Bürgern mit dem Rad auf den Weg nach Waldmünchen.

Unter der Führung von Hauptamtsleiter Martin Vogler radelte die Gruppe in nur drei Tagen die rund 330 Kilometer in Marktoberdorfs Partnerstadt. Auf der letzten Etappe wurde sie von einigen Waldmünchnern begleitet. In Waldmünchen angekommen, wartete bereits Bürgermeister Markus Ackermann zum Empfang.

Um die Städtepartnerschaft zu ehren und gleichzeitig noch tiefer zu verwurzeln, pflanzten die Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und Markus Ackermann gemeinsam eine Linde, die die Marktoberdorfer als Gastgeschenk mitgebracht hatten. Diese wurde nach gutem altem Brauch mit Oberdorfer Bier begossen. Der Ausflug wurde abgerundet durch die Premiere der Waldmünchner Trenckfestspiele nebst Festakt. Bei dieser Gelegenheit trug durfte sich Bürgermeister Hell in das Goldene Buch der Stadt Waldmünchen eintragen.

Bürgermeister Hell äußerte sich im Nachgang begeistert: „Wir waren überwältigt von der Gastfreundschaft der Waldmünchener. Der Besuch anlässlich des Jubiläums war für uns ein sehr schönes Erlebnis, das uns neue Impulse für die Städtepartnerschaft geliefert hat, sodass diese nach 40 Jahren nun auch in die Hände nachfolgender Generationen übergehen kann.“