400 Jahre Waaler Passionsspiele: Uraufführung von „Die Wunden der Zeit“

Eine wagemutige Raumfahrer-Crew begibt sich in Waal auf eine unerwartete Reise. © Wischhöfer

Waal - Im neuen Theaterstück des Waaler Nachwuchsregisseurs Vinzenz Neuner „Die Wunden der Zeit“ begibt sich eine Gruppe wagemutiger Raumfahrer auf eine mit Überraschungen gefüllte Reise ins All. Das Stück für Jung und Alt wurde im Rahmen des diesjährigen 400-jährigen Jubiläums der Waaler Passionsspiele Ende März im Passionstheater in Waal uraufgeführt.

Das 16-köpfige Waaler Kinderensemble, das von dem Kreativteam Mira Gläßer, Martina Kassner und dem Regisseur Vinzenz Neuner auf hervorragende Weise auf diese große Aufgabe vorbereitet wurde, nahm das aus Großeltern, Eltern und ganz vielen Kindern bestehende Publikum von Anfang an mit auf eine spannende Reise ins Universum.



Als die Raumfahrergruppe auf einem fernen Planeten landen muss und dort auf eine mysteriöse Zeitmaschine stößt, gerät ihr Zeit- und Raumgefüge komplett außer Kontrolle. Urplötzlich befinden sich die wissbegierigen Raumfahrer in einem mittelalterlichen Königreich voller Gefahren und Intrigen.



Der sich in dieser Phase öffnende riesige Bühnenraum mit seinen zwei gigantischen dorischen Säulen und einem professionellen Bühnenlicht nimmt die Zuschauer mit in die Weite von Zeit und Raum, in dem sich die Handlung des Stückes gerade bewegt.



In der jetzt präsenten Vergangenheit entdecken die Zeitreisenden nicht nur Gefahren, sondern auch unerwartete Verbindungen zu ihrer eigenen realen Welt. Schluss­endlich verlassen die „Universumbummler“ die Vergangenheit und das Königreich und machen sich auf einen Weg, dessen Ziel der Zuschauer nur erahnen kann.

Mit vielen Talenten für die Zukunft gewappnet

„Die Wunden der Zeit“ ist ein eigens für ein Ensemble talentierter Schauspielkinder geschriebenes Theaterstück. Die Anspannung der 16 Darsteller entlud sich bei den unzähligen Verbeugungen unter dem rauschenden Applaus der begeisterten Zuschauer. Bei derartigem Talent werden den Waaler Passionsspielen die Mitwirkenden auch in der Zukunft ganz sicher nicht ausgehen.

Jürgen Wischhöfer