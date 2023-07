Vier Tage Blasmusik pur – imponierender Gemeinschaftschor aller 50 Kapellen

Mit einem Gemeinschaftschor und Festumzug endete am vergangenen Sonntag das Bezirksmusikfest in Marktoberdorf-Geisenried. © Foto:Wischhöfer

Von Jürgen Wischhöfer

Geisenried – Vier Tage gefüllt mit exzellenter Blasmusik und dann: ein fulminantes Finale. Das diesjährige Bezirksmusikfest in Geisenried endete am vergangenen Sonntag mit einem Gemeinschaftschor der 50 anwesenden Musikkapellen auf der grünen Wiese. (Beachten Sie auch unsere Fotostrecke am Ende des Berichts!)

Zu den prominenten Gästen, die sich auf dem hohen Dirigentengerüst befanden, zählten die Landrätin des Ostallgäus Maria Rita Zinnecker, der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), Franz Josef Pschierer und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl.



Endlich wieder Musikfest! Unter diesem Motto stand das diesjährige Bezirksmusikfest im Bezirk 4 – Marktoberdorf des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, das in diesem Jahr von der Musikkapelle Geisenried veranstaltet wurde. Vom 29. Juni bis 2. Juli fanden die Festtage im Marktoberdorfer Ortsteil statt.



Bei der Zusammenstellung des Festprogramms waren den Vorsitzenden der Musikkapelle Geisenried vor allem zwei Punkte wichtig: Zum einen „soll für Jung und Alt etwas geboten sein,” so Alban Filser, 1. Vorsitzender der Musikkapelle Geisenried. Dazu setzte der Verein auf ein abwechslungsreiches Programm, das alle Altersgruppen anspach, sowie auf freie und kostengünstige Eintritte. „Wir wollen, dass alle gemeinsam vier Tage lang unsere Blasmusik unbeschwert feiern,” ergänzte Florian Knestel, 2. Vorsitzender.



Blasmusik für Jung und Alt

Zum anderen bildete das Bezirksmusikfest einen Höhepunkt im Jahr für die umliegenden Musikkapellen, weshalb auch diese stark in das Programm mit eingebunden wurden. So waren bereits beim Festauftakt am Donnerstagabend neun Kapellen aus der Region mit dabei: Zunächst bei einem Sternmarsch durchs Dorf und anschließend bei guter Stimmung im großen Festzelt. Am Freitag standen mit der Blaskapelle Gehörsturz und den Bands Fättes Blech und Speckdrum gleich drei Bands auf der Bühne und heizten dem Festpublikum ordentlich ein.

„Ein Highlight für uns war der Samstagnachmittag,” sind sich beide Vorsitzenden einig. Denn da fand eine Premiere im großen, 3.000 Personen fassenden Festzelt an der Geisenrieder Mehrzweckhalle statt: Elf Nachwuchskapellen und -orchester zeigten dort unter dem Motto “Mit jungem Schwung – für Alt und Jung” beim Bezirksjugendkonzert ihr Können.



Bereits vom 25. Juni bis 2. Juli wurden in der örtlichen Mehrzweckhalle die Wertungsspiele durchgeführt. Das Wertungsspiel soll allen Kapellen Gelegenheit geben, ihren Leistungsstand von einer unabhängigen Fachjury beurteilen zu lassen. Es dient als eines der vorrangigen Mittel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Musiziergruppen und stellt für die Verbände eine wichtige Bestätigung der geleisteten Schulungsarbeit dar.



Am Sonntag, dem 2. Juli, packten die rund 80 Geisenrieder Musiker sowie die über 250 Helfer und Kuchenbäcker noch einmal gemeinsam an: Denn zum Höhepunkt der Festtage besuchten tausende, gut gelaunte Besucher und Blasmuikliebhaber Geisenried. Mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr am Feuerwehrhaus begann der große Tag, anschließend spielte das Jugendblasorchester Marktoberdorf im Festzelt zum Frühschoppenkonzert auf. Um 13 Uhr formierten sich die rund 50 Musikkapellen, die am großen Festumzug teilnahmen, zu einem beeindruckenden Gemeinschaftschor. Von dort aus zogen die Kapellen, Fußgruppen und Festwagen unter dem Beifall der am Straßenrand stehenden Zuschauer durch Geisenried.



In seinem Geleitwort bedankte sich der Schirmherr des Musikfestes und Erster Bürgermeister von Marktoberdorf, Dr. Wolfgang Hell bei allen aktiven Teilnehmern für die harmonische Zeit der letzten vier Tage des 50. ASM-Bezirksmusikfestes in Geisenried.