Wie ein Besuch im Ostallgäu zur Familientradition wurde

Teilen

Nach 50 Jahren Treue: Dritter Bürgermeister Michael Eichinger (v. li.) gratulierte Claus und Helga Krause mit einer Jubiläumsurkunde. Rechts im Bild: Doris Rößle. © Foto: Stadt Marktoberdorf

Marktoberdorf – Die Geschichte des Jubiläums der Familie Krause beginnt bereits vor jenen 50 Jahren. Nämlich mit regelmäßigen Besuchen von Oma Krause, die damals im Allgäu wohnte. Zunächst mit mehrtägiger Autofahrt vom fernen Schleswig-Holstein und Zwischenstopps in Mitteldeutschland (und das überwiegend ohne Autobahnen). Eines Tages nimmt die damals erst zwölfjährige Helga ihre Geschwister an der Hand und fährt mit dem Zug ins Voralpenland.

1973 nimmt Helga erstmals ihren Mann Claus mit. Bei der Familie Mohr mit dem ehemaligen Dirigenten der Stadtkapelle kommen die beiden Besucher unter und kommen danach neun Jahre in Folge immer wieder. 1982 müssen sie wechseln und finden im schönen Weibletshofen bei der Familie Rößle nicht nur eine fantastische Ferienwohnung mit netten Gastgebern und guter Aussicht, sondern Freunde fürs Leben. Seitdem kehrt die Familie Krause – mittlerweile in der dritten Generation Jahr für Jahr nach Marktoberdorf zurück. In 2023 nun zum fünfzigsten Mal.

Hier leben die Krauses seither ihre Liebe zu den Bergen aus. Sie kennen die Allgäuer Alpen wohl besser als manch Einheimischer. In Thalhofen und Marktoberdorf gehören sie schon lange zur Stammkundschaft, haben enge Verbindungen zu den örtlichen Vereinen und neben der Familie Rößle gibt es mittlerweile unzählige alte und neue Freundschaften.



Jubiläumsfeier mit Hofkonzert

Als große Überraschung gab es kürzlich eine kleine Jubiläumsfeier, die Doris Rößle mit Familie für ihre treuen Gäste organisiert hatte. Für den engen Familien- und Freundeskreis gab es ein Hofkonzert der Hattenhofener Kapelle. Michael Eichinger, dritter Bürgermeister, sowie Philipp Heidrich als Leiter des Tourismus überbrachten die Glückwünsche und Jubiläums­urkunde der Stadt. Gastgeber und Gäste hatten unabhängig jeweils gegenseitig Geschenke mitgebracht. Bei einem gemeinsamen Abendessen und vielen spannenden Geschichten klang der Abend aus.