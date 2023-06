Bayerns ewiger Kreisrat: Josef Rid aus Buchloe von FW-Landtagsfraktion ausgezeichnet

Josef Rid (vorne mit Urkunde in der Hand) wurde in München von der Landtagsfraktion der Freien Wähler ausgezeichnet. © Freie Wähler

Buchloe – Große Ehre für Josef Rid aus Buchloe: Er wurde von der Landtagsfraktion der Freien Wähler mit der Ehrennadel für besondere Verdienste für Freiheit, Heimat und Demokratie ausgezeichnet. Bei der Verleihung in München bezeichnete Fraktionsvorsitzender Florian Streibl Rid als „Vorbild für alle, die sich für unsere Heimat, das Gemeinwohl und unsere Demokratie einsetzen“.

Wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Häusler erklärte, habe man die wiederkehrende Ehrung eingeführt, um Werte wie Freiheit, Heimat und Demokratie im öffentlichen Bewusstsein sichtbarer und bewusster zu machen. Für heuer hatte Häusler den 81-jährigen Rid vorgeschlagen und fand in der Fraktion uneingeschränkte Zustimmung. Aufgrund von Rids Einsatz hält Häusler diesen Zuspruch für mehr als gerechtfertigt. „Josef Rid hat sich wie kein anderer ehrenamtlicher Kommunalpolitiker in ganz Bayern durch seine pragmatische und bodenständige Arbeitsweise über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg dauerhaft das Vertrauen seiner Wähler erhalten.“



Josef Rid ist der einzige Kreisrat Bayerns, der seit der Landkreisgebietsreform 1972 durchgängig bis heute in einem Bayerischen Kreistag vertreten ist. Er amtierte 15 Jahre als Frak­tionsvorsitzender und sechs Jahre als stellvertretender Landrat des Landkreises Ostallgäu. Auch seine Heimatstadt Buchloe sei eng mit dem Namen Josef Rid verbunden, so Häusler in der Laudatio. Bereits seit über 39 Jahren engagiert sich Rid als Stadtrat, Zweiter und Dritter Bürgermeister sowie als Fraktionsvorsitzender.

Josef Rid: „ewiger“ Kreisrat. Ihm zur Seite sitzt seine Frau Maria. © Dürr

2003 wurde Rid für die Freien Wähler in den Bezirkstag gewählt, dem er zehn Jahre angehörte – von 2008 bis 2013 sogar als Fraktionsvorsitzender. „Schwaben errang unter seiner Führung ein bayerisches Spitzen­ergebnis“, erinnerte Häusler.



Außerhalb der Kommunalpolitik war Rid in Ehrenämtern aktiv. Er leitete zehn Jahre den Kolpingverein in Buchloe, wirkte 44 Jahre bei der örtlichen Feuerwehr und spielte 49 Jahre die Tuba in der Stadtkapelle.

