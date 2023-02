59-Jährige aus Buchloe vermisst

Teilen

Die Polizei sucht seit Donnerstagnachmittag nach der vermissten Snezana P. aus Buchloe. © Böcken/Polizei Schwaben Südwest

Buchloe - Wie die Polizei soeben mitgeteilt hat, wird seit Mittwochmorgen die 59-jährige Snezana P. aus Buchloe vermisst. Die PI Buchloe ruft zur Mithilfe auf.

Offenbar hatte die Vermisste gegen 7 Uhr eine Wohnung in der Welfenstraße in Buchloe verlassen. Danach verliert sich ihre Spur. Angehörige hatten die Frau am Donnerstagnachmittag bei der Buchloer Polizei vermisst gemeldet.

Wie die Ermittler nun mitteilen, könne sich die 59-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und sei außerdem auf Medikamente angewiesen. „Sie könnte sich in hilfloser Lage befinden“, erklärt ein Polizeisprecher.

Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach der Frau. Die gebürtige Serbin wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat glatte, blonde, schulterlange Haare und spricht Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass Frau P. bunt gekleidet ist.