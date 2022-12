„Kaufi“ prägend

65 Jahre Ausbildung am Kaufbeurer Fliegerhorst – Sonderausstellung im Rathaus

Von: Wolfgang Becker

Teilen

OB Stefan Bosse (li.) eröffnete zusammen mit Oberst Martin Langer die Ausstellung zu 65 Jahren Ausbildung am Fliegerhorst. © Becker

Kaufbeuren – Am 16. Dezember jährte sich die luftfahrzeugtechnische Ausbildung am Standort Kaufbeuren zum 65. Mal. Zunächst firmierte die Ausbildung am Fliegerhorst unter der Regie der Technischen Schule der Luftwaffe 1 (TSLw 1), seit 2014 ist es das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd (TAusbZLw Abt Süd). Anlässlich dieses Jubiläums wurde am 14. Dezember im feierlichen Rahmen eine Ausstellung im neuen Rathaus eröffnet. Die Ausbildung hat sich mit ihren Trainings- und Simulationsanlagen auf technisch höchstem Stand auch international einen Ruf als eine der modernsten Schulungseinrichtungen für Luftfahrttechniker erworben.

Von den US-Streitkräften wurde im Rahmen des militärischen Unterstützungsprogramms (Mutual Defense Assitance Program, MDAP) in den Jahren von 1955 bis 1957 die Ausbildung des luftfahrzeugtechnischen Personals schrittweise aufgebaut. Nach einem Festakt am 14. Dezember 1957 in Erding zur gemeinsamen Übergabe für die zum ­MDAP gehörenden Flugplätze Erding, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Kaufbeuren an die Bundeswehr erfolgte zwei Tage später in Kaufbeuren der formale Akt im Rahmen eines militärischen Appells. In der von Oberbürgermeister Stefan Bosse und Oberst Martin Langer als Kommandeur am Fliegerhorst gemeinsam eröffneten Ausstellung im Foyer des Sitzungssaales werden die vergangenen 65 Jahre schlaglichtartig mit historischen Objekten, Bildern und Texten beleuchtet.

„Besonderes Verhältnis“

„Das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Stadt ist ein Besonderes, da sich über Jahrzehnte hinweg viel entwickelt hat“, sagte der OB in seiner Ansprache. Er nannte beispielhaft die jährliche Betreuung von älteren alleinstehenden Bürgern bei einer Adventsveranstaltung, das Projekt „Helfen macht Schule“ oder auch den gemeinsamen Neujahrsempfang von Bundeswehr und Stadt. „Ich freue mich sehr und es ist uns ein großes Anliegen“, so der OB, „dass die Stadt Bundeswehrstandort ist und bleibt“. Mit dieser Sonderausstellung zeige sich einmal mehr die enge Verbundenheit und Patenschaft zwischen der Bundeswehr und der Stadt Kaufbeuren.



„Kaufi“ prägend

Der Kommandeur bedankte sich bei der Stadt für die Möglichkeit zur Präsentation und bei Hauptmann a. D. Matthias Tietje für dessen Engagement zum Entstehen der Ausstellung. In seinem Rückblick über die 65-jährige Geschichte spannte er den Bogen von den Anfängen über die Zeit des Kalten Krieges, die immer wieder erfolgte Anpassung neuer Waffensysteme von F-84/86 über die F-104 G und die Phantom bis zu den noch aktuellen Lfz-Baumustern Tornado und Eurofighter. „Der Begriff ‚Kaufi‘ hat sich für viele Tausend Techniker als positiver Begriff etabliert und ist mit guten Erlebnissen verbunden“, so Langer. „Der Enthusiasmus und die Qualität der Ausbildung sind nach wie vor unverändert. Wir fühlen uns hier am Standort in guten Händen!“



Zu sehen sind neben Bildern auch eine Reihe technischer Exponate, wie ein Schleudersitz zur Rettung der Besatzung eines Flugzeuges oder ein Luftbetankungsausleger zur Betankung eines Tornados in der Luft. Die geschichtliche Präsentation ist während der regulären Öffnungszeiten im (neuen) Rathaus bis zum 31. Januar 2023 zugänglich. Eine kostenfreie, bebilderte Begleitbroschüre liegt aus und erzählt in unterhaltsamer Form aus den 65 Jahren der Ausbildung am Fliegerhorst.