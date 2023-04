Händeringend gesucht

66 hervorragend ausgebildete Nachwuchshandwerker bei Freisprechungsfeier in Kaufbeuren

Von: Klaus-Dieter Körber

Da geht auch der Daumen von HWK-Präsident Hans-Peter Rauch (li.) hoch: Diese ausgezeichneten jungen Absolventen können einer glänzenden Zukunft entgegenblicken. © Körber

Kaufbeuren – Mit einem gewissen Stolz und dem Bewusstsein, ein angestrebtes Ziel erreicht zu haben, nahmen dieser Tage 66 bestens ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker aus insgesamt neun Ausbildungsberufen ihre Gesellenbriefe entgegen. Eine ganze Reihe von Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft gaben den glücklichen, hoffnungsfrohen Jugendlichen an diesem Abend das Geleit für eine vielversprechende berufliche Karriere und Zukunft.

Für eine tolle Stimmung mit wahren „Beifallsstürmen“ aus dem Publikum sorgte mit geradezu artistischen Showtanz-Einlagen im weiteren Verlauf des Abends der Mindelheimer „Rock´n Roll Club Memphis“. Eine Gruppe, die bestens bei den jungen Leuten ankam, wobei auch so manch in Ehren ergrauter Ausbilder und Meister sich dabei an seine jugendlichen Zeiten voller Stolz zurückerinnerte.



Und so freute sich Kreishandwerksmeister Robert Klauer, die erschienenen Junggesellinnen und -gesellen in einem derart aufgelockerten Rahmen ins Berufsleben verabschieden zu können. Für ihn sei es immer ein echter Jahreshöhepunkt, an solch einem Abend in so viele glückliche Gesichter schauen zu können. „Sie alle können wirklich glücklich und zufrieden sein, denn Sie haben einen wichtigen Schritt getan“, so Klauer, „und das obwohl die Zeiten aktuell – mit kriegerischen Auseinandersetzungen, Banken- und Energiekrisen sowie Materialengpässen, alles andere als rosig einzustufen sind. Jedoch – und das ist entscheidend, das Handwerk kommt mit all diesen Dingen bestens zurecht.“ Deshalb können auch alle, nach Meinung des Kreishandwerkmeisters, unbesorgt in die Zukunft blicken. Denn schon seit Urzeiten laufe beim Handwerk alles nach einem bewährten Schema. Alles was zum Leben und Überleben notwendig und gebraucht wird, ist mit dem Handwerk aufs Engste verbunden. „Handwerker werden immer, als Stützen der Gesellschaft, gebraucht“, so Klauer. „Sie alle haben dies mit Ihrer Ausbildung in einem handwerklichen Beruf erkannt und werden deshalb erfolgreich Ihren Weg gehen.“



Auch Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben, beglückwünsche die jungen Gesellinnen und Gesellen, für ihren Entschluss, einen Handwerksberuf erlernt und letztlich durchgehalten und das gesteckte Ziel erreicht zu haben. „Gehen Sie nun hinaus in die Welt und zeigen Sie allen, was Sie erlernt haben und was Sie können“.

Händeringend gesucht

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse hob in seinem Grußwort hervor, dass sich in den letzten Jahren immer mehr zeige, wie wichtig für uns alle das Handwerk in all seinen Facetten ist. Jeder müsse froh sein, wenn er einen Handwerker „ins Haus bekommt“ und so sei es großartig, dass wir wieder einen bestens ausgebildeten Handwerker-Nachwuchs ins Berufsleben entlassen können. Mehr denn je habe das Handwerk den sprichwörtlichen „Goldenen Boden“.



Berufsschuldirektor ­Betram Knitl wandte sich, stellvertretend auch für die Berufsschule Marktoberdorf, an die Abschlussschüler und beglückwünschte sie zu ihrem erfolgreichen Abschluss und betonte, dass der Fachkräftemangel zunächst einmal schlecht für die Wirtschaft sei. „Gut aber für Sie, denn Sie werden“, wie Knitl hinzufügte, „händeringend gesucht und gebraucht. Speziell Ihre Generation profitiert vom Fachkräftemangel und so werden Sie die ersten sein, denen sich die besten Aufstiegschancen eröffnen.“



Abschließend gratulierte Angelo Picierro – Vorstandsmitglied der Sparkasse Kaufbeuren – und erklärte, dass speziell dem Handwerk die Zukunft gehöre. Es erfinde sich ständig neu und warte geradezu auf junge, ehrgeizige Fachkräfte, denen alle beruflichen Möglichkeiten offen stünden. „Greifen Sie zu, wir besorgen das dafür notwendige ‚Moos‘, damit Sie ihre gesteckten Ziele auch erreichen.“



Feierlicher Höhepunkt des Abends war die Freisprechung selbst. Alle Gesellinnen und Gesellen hatten sich von ihren Plätzen erhoben, als HWK-Präsident Rauch die Freisprechungsformel sprach, die das Ende aller Pflichten und Aufgaben der Ausbildung bedeutet. Im Namen des gesamten Schwäbischen Handwerks gratulierte er zum erfolgreichen Abschluss und erinnerte, dass damit das „Weiterlernen“ keinesfalls zu Ende sei.



Besondere Auszeichnungen

Bevor dann die Gesellenbriefe verteilt wurden, gab es die traditionellen Ehrungen für die „Besten der Besten“. Ausgezeichnet wurden dabei zunächst für hervorragende Prüfungsleistungen durch die Stiftung „Haus des Handwerks“:



• Helena Linder, 1. Kammersiegerin Praktischer Leistungswettbewerb 2022 im Wettbewerbsberuf Orthopädieschuhmacherin (Ausbildungsbetrieb: Markus Nöss, Pfronten)

• Sebastian Moser, 2. Landessieger und 1. Bundessieger Praktischer Leistungswettbewerb 2022 im Wettbewerbsberuf Schreiner (Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Klein, Steingaden)

• Angelika Neumann, 1. Kammersiegerin Praktischer Leistungswettbewerb 2022 im Wettbewerbsberuf Steinmetzin und Bildhauerin (Ausbildungsbetrieb: Lippert & Neumann, Kaufbeuren)

• Johannes Wintergerst, 1. Kammersieger Praktischer Leistungswettbewerb 2022 im Wettbewerbsberuf: Maurer (Ausbildungsbetrieb: Dobler GmbH & Co. KG, Kaufbeuren).

Ehrung der Prüfungsbesten

• Dominik Blösch, Anlagenmechaniker (Ausbildungsbetrieb: Klemm Wasser & Wärme GmbH, Kaufbeuren)

• Clemens Bogner, Schreiner (Ausbildungsbetrieb: Karl Jakob Gleich, Bad Wörishofen)

• Julius Gansohr, Maler und Lackierer (Ausbildungsbetrieb: Helmut Gansohr GmbH, Rieden)

• Jonathan Gruber, Feinwerkmechaniker FR Werkzeugbau (Ausbildungsbetrieb: Stephan Klimm Werkzeugmacherei, Königsbrunn)

• Alexander Huber, Zimmerer (Ausbildungsbetrieb: Hubert Schmid Bauunternehmen, Marktoberdorf)

• Benedikt Hutler, Maurer (Ausbildungsbetrieb: Andreas Hutler Planen & Bauen GmbH, Biessenhofen)

• Jakob Kinberger, Feinwerkmechaniker (Ausbildungsbetrieb: Andreas Willnecker GmbH, Westendorf)

• Felix Körner, Elektroniker FR Energie & Gebäudetechnik (Ausbildungsbetrieb: Dobler GmbH & Co KG, Kaufbeuren)

• Moritz Müller, Fahrzeuglackierer (Ausbildungsbetrieb: Lackierbetrieb Farbenspiel GmbH, Germaringen).