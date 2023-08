90 Kinder im Ferienlager des Kreisjugendrings

Teilen

Das Ferienlager des KJR bot Kindern und Jugendlichen wieder Raum für Auszeit vom Alltag. © KJR

Landkreis – Unter dem Motto „Wir bauen unsere Zukunft“ stand dieses Jahr das Ferienlager des Kreisjugendrings Ostallgäu. Insgesamt 90 Kinder in drei Wochen waren mit dem KJR im Jugendhaus in Eschers und machten sich Gedanken über die Zukunft.

„Uns war es wichtig, Ideen für eine gute Zukunft, aber auch die Ängste der Kinder in den Blick zu nehmen,“ so Sozialpädagogin Anna Heiland (KJR). Denn gerade junge Menschen würden besonders unter den großen globalen Krisen und den Folgen durch Corona leiden. Auch deshalb steige die Zahl an psychisch belasteten oder erkrankten Kindern und Jugendlichen signifikant an.



Das Ferienlager bot einen Raum für Auszeit vom Alltag. Spiel und Spaß ließen sich gemeinsam mit anderen Kindern erleben. Die Angebote reichten von einer Lagerolympiade, Tischtennisturnier, Nachtwanderung bis hin zum gemeinsamen Lagerfeuer. In diesem Jahr wurde in Kleingruppen das Thema „Zukunft“ behandelt. Alle Teilnehmenden durften im Wald ein Landart legen (ein Kunstwerk aus Naturmaterialien) und mit diesem einen Wunsch für die Zukunft formulieren.



Wie klar und konsequent Kinder ihre Ideen und Wünsche äußern können, faszinierte auch die ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen, die zum Teil drei Wochen im Jahr beim KJR aktiv sind.

In diesem Jahr wurde das Ferienlager durch den Bayerischen Jugendring aus Mitteln der Bayerischen Staatsregierung gefördert. Deshalb konnten die Teilnehmenden für 50 Euro mit Vollverpflegung fünf Tage im Ferienlager verbringen.