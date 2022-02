93 km/h zu schnell: Münchener rast über die B12

Symbolfoto © dpa/Boris Roessler

Germaringen – Die Polizei machte am vergangenen Freitag Geschwindigkeitskontrollen auf der B12 bei Germaringen. Da ging der zivilen Einsatztruppe ein Raser in die Fänge. Für den Mann aus München wurde der Ausflug teuer und er muss nun die Konsequenzen für sein Fehlverhalten tragen.

Am Freitagmorgen fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus München die B12 von Buchloe her kommend in Richtung Kempten. Auf Höhe der Ortschaft Germaringen wurde er laut Polizeibericht von einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug der Verkehrspolizei Kempten erfasst. Der Mann war mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 193 km/h unterwegs. Erlaubt waren dort lediglich 100 km/h.

Zusätzlich überholte er der Polizei zufolge im Überholverbot zwei Lkw und fuhr dabei über die durchgezogene Linie. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige, zwei Punkte im Fahreignungsregister und drei Monate Fahrverbot. Außerdem muss der 45-Jährige auch mit einem Bußgeld von mindestens 1450 Euro rechnen.

kb