Ab auf die Insel! Neue Sitzlandschaften für Kaufbeurens Altstadt

Von: Marco Tobisch, Felix Gattinger

Noch macht sich auf den neuen Inseln der Winter breit, doch nicht mehr lange! Die weitere Begrünung soll bis Ostern fertig sein. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Angesichts der immer noch eisigen Temperaturen dürfte auch bei vielen Ostallgäuern Fernweh herrschen. „Insel-Feeling“ und damit die Vorfreude auf die warmen Monate könnte nun mit den neuen Sitzinseln aufkommen, die die Stadt Kaufbeuren zum Wochenbeginn in der Altstadt aufgestellt hat.

Noch liegt Schnee auf einigen der etwa zwei mal fünf Meter großen Sitz­inseln, mit denen die Stadtverwaltung die Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum erhöhen will. Die neuen Inseln „sind flexibel zu handhaben und lassen sich schnell auf- und abbauen“, betont Pressesprecherin Tanja Igerl.

Aufgestellt wurden die Elemente in Naturholz-Optik, die von der Stadtgärtnerei teils schon begrünt wurden, in der Kaiser-Max-Straße (vor dem Rathaus sogar barrierefrei), in der Ludwigstraße, der Sedanstraße und in der Schmiedgasse, wo sie für eine gemütliche Altstadt sorgen. Zwei der Objekte sind als Spielinseln für Kinder konzipiert. Die Möbel stehen den Besuchern der Innenstadt ganzjährig zur Verfügung – lediglich während des Tänzelfests werden sie vorübergehend abgebaut.



Die Kosten für die insgesamt zehn Sitzlandschaften beziffert die Stadt auf rund 50.000 Euro. Geplant ist eine Nutzungsdauer von zwei bis drei Jahren.