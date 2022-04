Ab Sommer können Siebenjährige begeistert werden

Von: Martina Staudinger

Kinder und Jugendliche der Kinderfeuerwehr von Waischenfeld stehen bei einer Löschübung. In Buchloe soll es ab dem Sommer auch für die Kleinsten möglich sein, spielerisch alles rund um die Brandbekämpfung zu lernen. Im Vordergrund stehe die Förderung der sozialen und spielerischen Kompetenz und es wird das technische Wissen und das Erlernen allgemeiner Verhaltensregeln im Notfall auf kindgerechte Art und Weise vermittelt. © Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Buchloe – „Stell dir vor, es brennt und keiner löscht.“ Dieser Slogan ist bei einigen Freiwilligen Feuerwehren Teil ihrer Kampagne zur Nachwuchsgewinnung, denn bundesweit kämpfen viele um Zuwachs. In Buchloe will die Freiwillige Feuerwehr schon die Kleinsten für ihre Sache begeistern und richtet deshalb eine Kinderfeuerwehr ein. Bereits ab der zweiten Klasse sollen Mädchen und Jungen spielerisch an die Aufgaben herangeführt werden, wie Markus Salger, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe, in der jüngsten Stadtratssitzung ausführte.

Im Vordergrund stehe die Förderung der sozialen und spielerischen Kompetenz, es wird kein Feuerwehrdienst geleistet. Vielmehr werde das technische Wissen und das Erlernen allgemeiner Verhaltensregeln im Notfall auf kindgerechte Art und Weise vermittelt. Bisher besteht die Möglichkeit, im Alter von zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr einzusteigen. Ziel sei es jetzt, mit der Vorstufe noch früher Mitglieder zu binden, wie es schließlich auch andere Vereine und Organisationen handhabten, so Salger. „Wir konkurrieren mit Schule, Fußball und Querflöte.“ Weitere Orte im Landkreis wie Pforzen, Biessenhofen, Obergünzburg und Füssen oder auch die kreisfreie Stadt Kaufbeuren hätten schon gute Erfahrungen mit Kindergruppen gemacht. Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) bezeichnete die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr als „wichtigen und sinnvollen Baustein hin zu einer breiteren Nachwuchsarbeit“.



Salger gab schon einmal den Zeitplan vor. Wenn alles gut laufe, könne noch vor der Sommerpause die Gründungsveranstaltung stattfinden, bevor es dann im Spätsommer richtig losgehen könne, „wenn die Corona-Situation es dann auch zulässt“. Die Feuerwehrführung zumindest hat das 21-seitige Konzept bereits gebilligt. Es wurde auch mit dem Kreisjugendfeuerwehrwart abgestimmt.



Die Leitung der Kindergruppe – zunächst ausschließlich für Mädchen und Jungen zwischen sieben und elf Jahren aus der Kernstadt – übernimmt eine Erzieherin, die in einer städtischen Kindertagesstätte angestellt ist. Versicherungsschutz besteht über die Stadt. Im städtischen Haushalt sind 1.000 Euro für die Einrichtung der Kinderfeuerwehr vorgesehen. Daneben ist bei der Gründung ein Zuschuss der Versicherungskammer Bayern von 300 Euro zu erwarten. Der Stadtrat gab einstimmig grünes Licht