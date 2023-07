Bereit, die Zukunft zu gestalten

Fototermin mit den Jahrgangsbesten: Thorsten Krebs (Stv. Schulleiter), Sylvia Sterzenbach (Rotary Club), Michael Greiter, Eva Angerer, Iris Jacob, Felix von der Ropp, die Jahrgangsbeste Carolin Hartmann, Jasmine Holfeld (Frank-Hirschvogel-Stiftung) und Schulleiter Hermann Brücklmayr. © Foto: Andrea Kiechle

Marktoberdorf – Eine Abiturfeier sollte nach Möglichkeit so sein wie eine gute Unterrichtsstunde: nicht langweilig und klar strukturiert, sie sollte methodische Abwechslung bieten und mindestens dreimal darf gelacht werden. Diese Kriterien wurden bei der diesjährigen Abiturfeier des Gymnasiums Marktoberdorf mehr als erfüllt, wozu die musikalisch hochwertigen Beiträge des Sinfonieorchesters (Leitung Stephan Dollansky) und des Oberstufenchors (Leitung: Dr. Stefan Wolitz) ebenso beitrugen wie die unterhaltsame Moderation durch den Stellvertretenden Schulleiter Thorsten Krebs.

Die Feier begann mit dem herzlichen Grußwort des Schulleiters Hermann Brücklmayr, der das Abiturmotto „TherABI – wir verlassen die Anstalt“ mit Ironie und Wortwitz aufgriff und mit einer Fülle von Anspielungen und Wortspielen die Schulzeit der „Patientinnen und Patienten“ Revue passieren ließ. Diese seien mit der „Diagnose Gymnasium“ 2015 in die Anstalt gekommen – die meisten „ambulant“, manche auch „stationär“, also als Internatsschüler –, dort von ausgezeichneten Fachtherapeuten begleitet worden, sodass sie nun mit einer hervorragenden Prognose in die Zukunft entlassen werden könnten.

Jasmine Holfeld (Hirschvogel Stiftung) zeichnete die Jahrgangsstufenbesten Carolin Hartmann und Felix von der Ropp für ihren Traumschnitt von 1,0 aus. Sylvia Sterzenbach, Präsidentin des Rotary Clubs Marktoberdorf, ehrte die Top-Abiturienten Iris Jacob (1,1), Eva Angerer (1,2) und Michael Greiter (1,3) mit dem traditionellen „Preis für Fleiß“.

Die Jahrgangsstufensprecher Miriam Groß und Jean-Louis Audette wurden außerdem vom 2. Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums, Thorsten Krebs, für ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft als Jahrgangsstufensprecher geehrt.