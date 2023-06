Für Ambitionierte und Genießer: ABK Allgäuer Radltour startet wieder

Teilen

Die Teilnahme ist kostenlos und die Veranstaltung für alle geeignet: Am 25. Juli treffen sich wieder große und kleine, alte und junge, sportliche und gemütliche Radlerinnen und Radler um durchs schöne Ostallgäu zu radeln. (Symbolfoto) © Foto: Stadt FFB

Landkreis – Am Sonntag, 25. Juni, ist es wieder soweit. Unter Federführung des Landkreises Ostallgäu und der Aktienbrauerei Kaufbeuren startet die 13. ABK Allgäuer Radltour – in diesem Jahr an der Flohwiese in Pforzen.

Die Radltour ist eine der beliebtesten Familienradveranstaltungen in Bayern. Radbegeisterte aus nah und fern können die Besonderheiten des Schlossparks und dieses Jahr auch der Glückswege genießen. Denn die Tour findet heuer in Zusammenarbeit mit dem Nachbarlandkreis Unterallgäu statt, als eine von vielen Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee.



Ab 8 Uhr beginnt an der Flohwiese in Pforzen die Anmeldung der Teilnehmenden. Dort gibt es auch die kostenlosen T-Shirts, die in diesem Jahr hellgrün sind.

Tour für Sportler

Die sportlich ambitionierten Teilnehmenden und Semi-Profirennradlerinnen und -radler starten um 9.05 Uhr mit der großen Runde von 99 Kilometern und 709 Höhenmetern. Die Strecke verläuft von Pforzen über Eggenthal, Markt Rettenbach und Stetten, weiter nach Oberrieden und Kirchdorf und über Bad Wörishofen zurück nach Pforzen zur Flohwiese. Diese Gruppe fährt eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.

Route für Genießer

Direkt im Anschluss, um 9.10 Uhr, fällt der Startschuss für die Genussradler. Die hellgrüne Radler-Schlange bewegt sich von Pforzen aus in Richtung Beckstetten durch die abwechslungsreiche Landschaft mit Wiesen, Wäldern und wunderschönen Ausblicken zur Pausenstation nach Bad Wörishofen, wo die Stadtkapelle Bad Wörishofen für Unterhaltung sorgen soll. Nach einer kurzen Stärkung geht es über Altensteig und Baisweil zurück nach Pforzen. Die „Genussrunde“ ist etwa 45 Kilometer lang.



Beide Runden werden durch Polizei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und Tour Guides begleitet und abgesichert. Auf der ganzen Tour herrscht Helmpflicht. Auf der Genussradrunde sind E-Bikes laut Veranstalter übrigens gerne willkommen. Die Rennradrunde ist derweil nicht für E-Bikes geeignet.



Die Teilnahme an der Radltour ist auch diesmal kostenlos. Angereist werden kann bequem per Bus und Bahn. Da es in Pforzen keinen eigenen Bahnhof gibt, ist die Anreise mit dem Zug über Kaufbeuren möglich. Von dort aus führen Radwege in rund 25 bis 30 Radminuten nach Pforzen. Es sind aber auch ausreichend Parkplätze am Veranstaltungsgelände vorhanden.

Feierlicher Abschluss

Gegen 13 Uhr werden die Teilnehmenden zurück an der Flohwiese erwartet, wo sie von der Aktienbrauerei Kaufbeuren mit Getränken und vom örtlichen Verein SV Pforzen mit Grillgut versorgt werden.



Geradelt wird auch für den guten Zweck: Pro teilnehmendem Radler wird ein Euro an den Allgäuer Hilfsfonds e.V. gespendet. Die Übergabe des Spendenschecks findet nach der Zieleinfahrt statt. Moderiert wird der Tag von Lars Peter Schwarz.



Weitere Infos gibt es unter www.schlosspark.de.