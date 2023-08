„Wir sind die Zukunft unserer Betriebe“

Bei der Ehrung der diesjährigen Staatspreisträger: Vorstandssprecher der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu Dr. Hermann Starnecker (v. li.); Marcel Fischer, Kaufmann im Einzelhandel, Denn’s Biomarkt; Paul Singer, Fachkraft für Lagerlogistik, Grob-Werke GmbH & Co. KG; Schulleiter Bertram Knitl; Linus Mair, Industriemechaniker, AGCO Fendt; Renate Herpich, Malerin und Lackiererin, Neuhofer Martin Malerbetrieb; Bernhard Pohl (MdL; Kreishandwerksmeister Robert Klauer; und der stellvertretende Schulleiter Ingo Mayer. © Foto: P. Satdelbauer

Kaufbeuren – „Wir sind die Zukunft unserer Betriebe und wir können stolz darauf sein, was wir erreicht haben und noch leisten werden.“ Mit diesen Worten beendete Abschlussschüler Daniel Hatzenbühler seine lockere und ansprechende Schülerrede auf der diesjährigen Abschlussfeier der Berufsschule Kaufbeuren. Zuvor gratulierte er all seinen Mitstreitern zum erfolgreichen Abschluss und zum neuen Abschnitt des Lebens, in der jeder seinen eigenen Weg weitergehen wird. Sein Dank galt auch den Lehrkräften für die Unterstützung während der Ausbildungszeit. Was alle verbindet, sei der Grundstein für erfolgreiche Karrieren.

Zu Beginn der Feierlichkeiten begrüßte Schulleiter Bertram Knitl im Stadtsaal Kaufbeuren die Absolventen, deren Ausbilder und Eltern. In seiner Begrüßungsrede beglückwünschte er die ehemaligen Schülerinnen und Schüler zur Berufsausbildung mit dem erfolgreichen Abschluss. „Persönlich haben Sie sich in dieser Zeit verändert, weiterentwickelt, sind gereift und nun bereit in der Gesellschaft und dem Betrieb Verantwortung zu übernehmen“.

In der meist dreijährigen Ausbildungszeit wurde coronabedingt einiges Neues ausprobiert, gerade im digitalen Bereich. Seine spontane Frage an das Publikum, was denn besser sei: Online- oder Präsenzunterricht, wurde klar beantwortet: Das gemeinsame Lernen im Klassenzimmer wird eindeutig bevorzugt.

Oberbürgermeister Stefan Bosse knüpfte in seinem gewohnt humorvollen und kurzweiligen Grußwort an Knitls Umfrage an und stellte als dritte Möglichkeit „keinen Unterricht“ zur Auswahl. Er betonte in seiner Rede, dass die Absolventen nun die Seite gewechselt haben, Wissen wurde Ihnen vermittelt, jetzt sind sie diejenigen, die ihr Wissen, welches sie im Betrieb und in der Berufsschule erworben haben, an andere weitergeben.

„Seien Sie stolz auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten die Sie sich angeeignet haben“, ermutigte Religionslehrer Josef Haberkorn die Abschlussschülerinnen und –schüler. „Sie sollen mutig sein, wenn sie die Sicherheit der Berufsschule und der Ausbildung verlassen“.

Auch Kreishandwerksmeister Robert Klauer beglückwünschte die Absolventen und betonte die guten Zukunftschancen und das gute Fundament in Deutschland, um beruflich etwas aufzubauen.

Beim anschließenden Höhepunkt der Veranstaltung, durch den der stellvertretende Schulleiter Ingo Mayer leitete, wurden 310 Schülerinnen und Schüler aus 15 kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsberufen entlassen, wobei 22 von ihnen einen hervorragenden Notendurchschnitt von 1,0 erreichten. Vier Absolventen erhielten einen Staatspreis für ihre ganz besonderen Leistungen.

Als letzter Grußredner zeigte Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl seinen Stolz. „Sie haben großartiges vollbracht und geleistet“. Er sprach die aktuellen Probleme der Welt an und zeigte sich zuversichtlich, dass junge Menschen, wie sie hier im Standsaal sind, diese Aufgaben meistern werden.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Jazz-Ensamble „Jazz²“ der Musikschule Kaufbeuren.