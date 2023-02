Die Staatspreisträger mit Durchschnitt 1,0:

Absolventen der Berufsschule Kaufbeuren feierlich verabschiedet

Von: Mahi Kola

Teilen

Über die Ehrung als Staatspreisträger konnten sich Tabea Hösle, Kristina Block, Karin Talaska und Moritz Müller freuen. Neben Schulleiter Bertram Knitl (re.) gratulierten der stellvertretende Landrat Hubert Endhardt, Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl. © Kola

Kaufbeuren/Landkreis – Insgesamt 226 Schülerinnen und Schüler aus gewerblichen und kaufmännischen Berufen wurden jüngst im Rahmen der Abschlussfeier der Kaufbeurer Berufsschule feierlich verabschiedet. In ihren Ansprachen bescheinigten die Redner den jungen Absolventen beste Zukunftsaussichten und gaben ihnen vor allem eines mit auf den Weg: Eine große Portion Zuversicht und den ermutigenden Appell, die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Rund 250 Gäste, darunter Eltern, Lehrer, Ausbilder und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft waren gekommen, um die Abschlussschüler zu feiern. Die Band „Different Flavours“ sorgte für die musikalische Umrahmung. Von Feinwerktechniker, Elektroniker und Industriemechaniker bis hin zu Schreiner und Maler waren Absolventen verschiedenster Berufsfelder vertreten. Stolz auf „all jene, die mit persönlichem Einsatz und Engagement“ den Weg bis zum Abschluss gemeistert haben, zeigte sich bei der Feier nicht nur Schulleiter Bertram Knitl. Mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen seien die Berufsschulabgänger „unverzichtbar“, stellte Knitl klar. Er wünschte den jungen Menschen auf ihrem weiteren Weg, die Seiten ihres „Lebenstagebuchs“ mit wertvollen Erfahrungen zu füllen: „Bleiben Sie aufmerksam, neugierig und stark“, so der Appell des Schulleiters.



„Sie werden sehnsüchtig erwartet und dringend gebraucht“, drückte auch Oberbürgermeister Stefan Bosse in seinen Grußworten seine Wertschätzung für die Absolventen aus. Das Potenzial der Nachwuchskräfte, Dinge anzustoßen und an Veränderungen mitzuwirken sah auch Landtags­abgeordneter Bernhard Pohl: „Bewahrt diese Neugier, diese Lust am Neuen“, ermutigte er die jungen Leute, sich aktiv einzubringen.

Dem schloss sich auch Religionslehrer Thomas Frommel an, der den Schulabgängern ans Herz legte, „das Leben, unsere Welt mitzugestalten und Erfüllung zu suchen, damit aus Beruf Berufung wird“. Peter Leo Dobler als Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung beglückwünschte die Absolventen zu ihrer Entscheidung, „nicht Influencer oder Social-Media-Star zu werden, sondern etwas Sinnvolles und Richtiges fürs Leben zu lernen“. Große Chancen, gesellschaftliche Veränderungen in die Wege zu leiten, sah er in der Zusammenarbeit der „Älteren mit ihrer Erfahrung und dem neuen Mut der Jungen – gestaltet gemeinsam die Zukunft“, appellierte Dobler an die Absolventen.

Die Staatspreisträger mit Durchschnitt 1,0:

Tabea Hösle (Maler- und Lackiererin, Hösle Otmar Malerbetrieb), Kristina Block (Kauffrau im Einzelhandel, Kirill Kljutschenko), Karin Talaska (Steuerfachangestellte, Steuerkanzlei Beatrice S. Röhe), Moritz Müller (Fahrzeuglackierer, Lackierbetrieb Farbenspiel GmbH), Franziska Fink (Fachkraft für Lagerlogistik, AGCO GmbH Fendt), Robin Alexander Schmidt (Kaufmann im Einzelhandel, Feneberg Buchloe).