Achtung, gesperrt: Drei Baustellen bremsen Verkehr in Marktoberdorf aus

Von: Angelika Hirschberg

In der Hochwiesstraße wird noch bis in den Herbst hinein gebaut. Das bedeutet für viele einen Umweg. © Michael Dürr

Marktoberdorf – Im Sommer sprießen bekanntlich die Baustellen aus dem Boden wie im Herbst die Pilze. So auch in Marktoberdorf, wo in diesem Jahr ebenfalls kräftig gebaut wird. Ein Fahrt quer durch die Stadt bestätigt: Hier wie anderenorts ist Geduld und Flexibilität gefragt.

Für alle Autofahrer, die von Füssen kommend quer durch die Stadt einen Abstecher beim örtlichen Baumarkt machen und weiter nach Kaufbeuren wollen, bedeutet dies, ein paar Schleifen und Umwege in Kauf zu nehmen. Denn auch die Kreisstadt nutzt die Sommermonate, die Sanierung ihrer Straßen und Wege in Auftrag zu geben.



Die erste Umfahrung wird bereits am Ortseingang von Marktoberdorf, im sogenannten Kochlöffel-Kreisel, nötig. Die dort anschließende Hochwiesstraße befindet sich nämlich im Vollausbau (wir berichteten), auf beiden Straßenseiten soll in Zukunft ein Geh- und Radweg geführt werden, die Fahrbahnbreite für den Pkw- und Lkw-Verkehr soll auf mindestens 6,5 Meter verringert werden. Seit Mitte April ist die Hochwiesstraße daher bereits komplett gesperrt. Wie die Stadt sagt, wird die Baumaßnahme voraussichtlich bis in den Herbst hinein andauern. Die Straße muss großräumig umfahren werden: die ausgeschriebene Umleitung führt zum Kreisel am Schillenberg, dort auf die B472 stadteinwärts, später links in die Salzstraße, dann über die Meichelbeckstraße wieder Richtung Süden.



Ausbau Johann-Georg-Fendt-Straße

Die nächste Schleife ist zu bewerkstelligen, will der findige Autofahrer die Johann-Georg-Fendt-Straße entlang der Gleise bis zu deren Überquerung befahren. Denn auch die Johann-Georg-Fendt-Straße befindet sich seit dem 22. Mai im Vollausbau. Sie wird voraussichtlich bis zum 12. August gesperrt sein. Denn entlang der Johann-Georg-Fendt-Straße soll in Höhe des alten Schrottplatzes ein kombinierter Geh- und Radweg gebaut werden.

Der erste Bauabschnitt erfolgte bereits vom Bahnübergang bis zur Einmündung Micheletalweg. Der zweite Bauabschnitt, der aktuell bereits begonnen wurde, schließt sich dann ab Micheletalweg bis zur Kurve Höhe Johann-Georg-Fendt-Straße 36 an. Das heißt konkret, dass der Bahnübergang zwar wieder befahrbar ist, die Straße zwischen der Einmündung Weitfeldstraße und dem V-Markt ist hingegen jetzt komplett gesperrt. Die Umfahrung erfolgt über die Bahnhofstraße.

Spartenarbeiten in der Moosstraße

Eine dritte Baustelle und damit eine dritte Schleife steht für denjenigen an, der die Moosstraße im Norden zwischen Ruderatshofener Straße (Kreisel beim Edeka) und der Schwabenstraße, Ecke St. Magnus Kirche, befahren will. Dort ist die Moosstraße in Teilen gesperrt. Die Stadt rechnet mit dem Abschluss der Baumaßnahme allerdings schon bis spätestens Anfang der kommenden Woche. Es wurde dort die Wasserleitung erneuert und im Zuge dessen Spartenarbeiten durchgeführt. Zuletzt erfolgte die Wiederherstellung der Straßenoberfläche.