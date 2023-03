ADFC Kaufbeuren-Ostallgäu: Einmal um die halbe Welt geradelt

Sprachen über das Jahr 2022 im ADFC-Kreisverband (v. links): Vorsitzender Johannes Auburger, Tourleiterin und Kursorganisatorin Eva Haake, Beisitzer Siegbert Sadowski, Tourleiter Peter Marka, Codierer Gerd Thomae, Schatzmeisterin und Tourenleiterin Kordula Sengmüller sowie Tourenleiter und Codierer Karl-Heinz Ruß. © Wolfgang Seidler

Kaufbeuren - Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung hat der Kreisverband Kaufbeuren-Ostallgäu des ADFC gemeinsam mit rund 20 Besuchern auf das Jahr 2022 zurückgeblickt. 23.000 Kilometer sind die Teilnehmer bei vom ADFC organisierten Touren gemeinsam geradelt.

Sehr erfolgreich sei das Jahr 2022 gewesen, resümiert Johannes Auburger, Kreisverbandsvorsitzender des ADFC. Die beiden Tourenleiter Kordula Sengmüller und Peter Marka organisierten und führten insgesamt 185 Teilnehmer in 28 Radtouren, von Halbtagestouren bis Mehrtagestouren. Gemeinsam wurden so über 23.000 Kilometer geradelt.

Ein Augenmerk des Kreisverbandes lag im letzten Jahr auf der Öffentlichkeitsarbeit. Für neue Mitglieder und eine positive Wahrnehmung sorgte unter anderem ein Aktiventeam mit Infoständen und Codierung unterm Dach des neuen Pavillons. Kooperationen mit anderen Kreisverbänden ermöglichten Fahrsicherheitstrainings und einen neuen Programmflyer. Zur Finanzierung der vielen neuen Aktivitäten und der dafür nötigen Ausstattung konnten 15 Sponsoren gewonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Vernetzung zu gleichgesinnten Verbänden und zur Lokalpolitik. Präsenz bei der Planung in den Kommunen und im Landkreis und die Mitorganisation von Stadtradeln und der Koordinierung des Radentscheids Bayern seien da sehr wichtige Maßnahmen gewesen, betont der ADFC in einer Pressemitteilung. Durch Fortbildungen können im neuen Jahr nun Touren von vier Tourenleitern angeboten werden. Alle Touren und Aktionen findet man im neuen Jahresprogrammflyer in den Tourismusinformationen in den Kommunen.

Auburger bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern und den Aktiven für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und bei allen Teilnehmern für die Unterstützung.