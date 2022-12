„Die Buronische Weihnachtsgeschichte“ überträgt Jesus ins Heute

Von: Ingrid Zasche

Christian Adolf alias „der Schrecken des braven Bürgertums: Adolf von Buron“ und Melanie Straßer, „das Rotkehlchen unserer Stadt, Karel Gott in weiblich, jung und schön“. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Vergangenen Dienstag erlebte die 2015 begonnene „Buronische Weihnachtsgeschichte“ in der Neugablonzer Filiale der Stadtbücherei endlich wieder eine Fortsetzung. Christian Adolf alias „Adolf von Buron“ hatte 2015 bei der ersten Flüchtlingswelle aus Syrien die Idee, die Weihnachtsgeschichte ins neuzeitliche Kaufbeuren zu übertragen. Zusammen mit Melanie Straßer verknüpft er die biblische Überlieferung mit aktuellen Ereignissen in Form einer musikalischen Rahmenerzählung mit jährlicher Fortsetzung.

Dabei war ihm von Anfang an wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit bekommen sollten, die Geschichte bei einem geselligen Beisammensein zu erleben, auch diejenigen, die finanziell weniger gut gestellt sind. Daher findet die „Buronische Weihnachtsgeschichte“ bei freiem Eintritt in Kneipen der Kaufbeurer Altstadt und am Freitag, 23. Dezember um 20 Uhr in einem Open-Air-Finale am Neptunbrunnen statt, bei schlechtem Wetter in der Sparkassenpassage. Eingehende Spenden kommen Bedürftigen zugute. Der einzige Veranstaltungsort, wo die Buronische Weihnacht Eintritt kostet, ist die Stadtbücherei Neugablonz. Dennoch war die Veranstaltung auch dort jedes Mal ausverkauft.

In der Geschichte ist der im Kaufbeurer Klinikum geborene kleine Jesus inzwischen sieben Jahre alt, geht mit seinem Adoptivbruder und besten Kumpel Mohammed aus Mekka in die 1. Klasse der Schraderschule und spielt in der U7 des ESV Kaufbeuren Eishockey. Der Heilige Josef, wegen seiner Begeisterung für den ESVK „Joker-Joe“ genannt, hat einen Dönerladen im Rosental und engagiert sich mit seiner Frau Maria rund um die Uhr für Bedürftige. Deshalb brauchen sie für die beiden Jungen eine „Nanny“, die sie im coolen Punkrocker Schorsch finden. Zudem hat der „manchmal Unheilige“ Josef den Ehrgeiz entwickelt, mit dem ausschließlich Allgäuerisch sprechenden Kommissar Kluftinger die Brandserie der letzten Zeit aufzuklären.



Im Fortgang der „humorvollen und systemkritischen, aber auch philosophischen und tiefgründigen“ Erzählung bekam der Reihe nach so gut wie alles, was 2022 und während Corona irgendwann irgendwie von sich reden gemacht hatte, in umgetexteten populären Songs oder Weihnachtsliedern sein kabarettistisches Fett weg: Energiepreise, Wirtschaftskrise, gefälschte Impfzeugnisse, Kaufbeurer „Fensterhennen“ und Rotlichtviertel, der „gefährlichste Bezirk der Stadt: Neugablonz“, auch „Kaufbrooklyn“ genannt (mit einem Paurischen Song!), der Niedergang der Kaufbeurer Kneipenkultur der 80er Jahre, die in dieser Saison höchst erfolgreichen Spieler des ESVK, ein Erstliga-Stadion, Klimakleber, der Fachkräftemangel bei der Stadtreinigung und beim örtlichen Busunternehmen, eine Schokoladenfabrik im Jordanpark, nach wie vor das Geschäftesterben sowie die Altstadt als „größtes Freilichtmuseum der Welt“ und last, but not least die Freuden einer Hochschul- und Behördenstadt („Willkommen, Finanzbeamte!“).



Und als das Publikum es sich bereits in heiterem Spott und den einleitenden Klängen von „Stille Nacht“ gemütlich gemacht hatte, wurde es zum Abschluss jäh aufgerüttelt. Das trauliche Weihnachtslied war einmal mehr zum (nebenbei großartig gereimten) Aufruf geworden, endlich aufzuwachen und nicht tatenlos zuzusehen, wie die Erde „stirbt ungeacht‘t“. Diesmal enthält die letzte Strophe allerdings einen Funken Hoffnung „...auf ein Leben ohne Tränen und Wut. Auf ein Leben aus Liebe und Mut“. Der kleine Jesus überlegt, ob die Indianerweisheit, man müsse drei Monde in des Feindes Mokassins laufen, um ihn zu verstehen, nicht auch beim Verständnis für Fremde funktionieren könnte.



Als Zugabe nach einem sowohl äußerst amüsanten und gleichzeitig besinnlichen Abend rief das begeisterte Publikum nach dem – natürlich ebenfalls umgetexteten – Lied „Ich mag...“ aus den Seniorenheim-Wunschkonzerten. Christian Adolf gibt seit Beginn der Pandemie bis heute fast jeden Freitag um 15.30 Uhr mit den Sängerinnen Julia Haug und Silke Rödiger ein kleines Konzert vor dem Heinzelmannstift. In den veranstaltungsarmen Zeiten war der Auftritt ein Fixtermin für viele Bewohner und gehört für sie auch jetzt noch zu den Höhepunkten der Woche. Zu den Höhepunkten des Jahres zählt für die Fangemeinde eindeutig die „Buronische Weihnachtsgeschichte“. Möge sie noch viele Fortsetzungen erleben!