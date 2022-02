Aitrang will Ausbau von Photovoltaik vorantreiben

Von: Felix Gattinger

Photovoltaik-Anlage auf dem Trinkwasserhochbehälter am Krähberg über Aitrang. Künftig soll es mehr Panele auf dem Gemeindegebiet geben. © Gattinger

Aitrang – In der jüngsten Sitzung beauftragte der Aitranger Gemeinderat seinen Ersten Bürgermeister Michael Hailand, Angebote für die Erstellung eines Standortkonzeptes zum Ausbau von Photovoltaik-Anlagen einzuholen. Das Ziel der Gemeinde ist es, dass der Ort in Zukunft den gesamten Strombedarf durch regenerative Energien decken kann. Aktuell liegt die Quote der Gemeinde bei 74 Prozent der benötigten Strommenge. Aufgrund der zunehmenden Elektromobilität, der fortschreitenden Digitalisierung, aber auch wegen des vermehrten Einbaus von Wärmepumpen und Smarthome-Technologien erwartet Aitrang in den kommenden Jahren jedoch einen Anstieg beim Stromverbrauch. Dann würde der Eigenanteil an regenerativen Energien ohne einen deutlichen Ausbau von Photovoltaik nur noch bei 62 Prozent liegen.

Um die für den öffentlichen Ausbau von Photovoltaik notwendigen Standortentscheidungen, Förderanträge und alle übrigen notwendigen Vorgänge besser abwickeln zu können, sprach sich Bürgermeister Hailand dafür aus, ein Planungsbüro zu beauftragen und erhielt dabei die Zustimmung der Gemeinderatsmitglieder. Aktuell seien die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben und Vorbereitungsmaßnahmen mannigfaltig, erklärte Hailand. Erforderlich seien unter anderem die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans. Ferner müssten Ausgleichsflächen gefunden und ausgewiesen werden, wobei die Belange der Land-und Forstwirtschaft nicht außer Acht gelassen werden dürften. Außerdem seien die Vorgaben des Landratsamtes und insbesondere des Denkmalschutzes mit einzubeziehen.



Der Beschluss der Ratsmitglieder erfolgte einstimmig. Bei einer dem Beschluss vorangegangenen Beratung war jedoch deutlich geworden, dass man sich bei der Auswahl der in Frage kommenden Standorte schon im Vorfeld abstimmen und weitgehend einigen wolle. Hierbei sollen einerseits die Erfahrungen aus vergangenen Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden, andererseits aber auch die Interessen der Anwohner und Landwirte der Gemeinde.



Die Höhe der für die Maßnahme einzuplanenden Finanzmittel konnte in der Sitzung jedoch noch nicht festgelegt werden, da der Gemeindeverwaltung zu diesem Zeitpunkt noch keine Angebote vorlagen. Bürgermeister Hailand beabsichtigt, die Angebote zeitnah einzuholen, weil ein die Maßnahme betreffender Haushaltsbeschluss auf den 28. März terminiert ist.