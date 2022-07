AKF-Fotoausstellung „Grundstein(e) für Neugablonz“ im Isergebirgs-Museum

Von: Ingrid Zasche

Ein Paradies für Vögel (Heinz Haberl - Goldammer) © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Bereits 2018 hatte der Arbeitskreis Fotografie (AKF), die mehrfach preisgekrönte Fotogruppe der Kaufbeurer Volkshochschule, die Erlaubnis erwirkt, in der Dipl. lng. Werner Josef Hebel-Stiftung – kurz „Germaringer Hebelbiotop“ – auf Motivsuche zu gehen. Die besten der im Laufe des Jahres im Biotop aufgenommenen Bilder sollten eventuell in einer Ausstellung gezeigt werden. Vor einigen Tagen wurde diese, unter anderen von der Firma Dachser gesponserte Fotoausstellung im Isergebirgs-Museum schließlich eröffnet.

Auch die drei Bürgermeister des Neugablonzer „Dreiländer-Ecks“, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, Germaringens Erster Bürgermeister Helmut Bucher und Pforzens Erster Bürgermeister Herbert Hofer, besuchten die Vernissage von „Grundstein(e) für Neugablonz“. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten Franziska und Josef Kreuzer mit der „inoffiziellen schwäbischen Nationalhymne ‚Hei, griaß di Gott, Ländle‘“. Den paurischen Part übernahmen Wolfgang Klemm und Herbert Stumpe mit einer verrockten Version von „Will denn dos Roperradl gor nemieh giehn?“.



OB Bosse stellte in seinem Grußwort Neugablonz an die Seite von Stonehenge und den Pyramiden. Anders als bei den letzten beiden, für die man das Baumaterial von weit her habe antransportieren müssen, sei jedoch in der neuen Heimat der Gablonzer Vertriebenen das Material für ein festes Fundament – der Bodenschatz Kies – bereits vorhanden gewesen. Das habe letztlich auch zum Namen der Ausstellung „Grundstein(e) für Neugablonz“ geführt.

Museumsleiterin Ute Hultsch begrüßt zur Vernissage der AKF-Fotoausstellung „Grundstein(e) für Neugablonz“, der ersten Austtelungseröffnung seit zwei Jahren © Zasche

Zuflucht im Biotop

Während des Corona-Lockdowns war das Hebel-Biotop für den AKF zum Zufluchtsort geworden, ein geschützter Raum für Treffen und kleine Workshops. Das hat der Fotogruppe geholfen zu überleben. Dabei sind in diesem Naturparadies einzigartige Fotos von Pflanzen, Insekten, Amphibien, Wildtieren, Vögeln und Landschaften entstanden. Gleichzeitig hat der AKF dokumentiert, wie ein Naturbiotop – auch „Wildnis“ genannt – in ein gestaltetes Biotop überging. Andreas Blank, der Stiftungsvorsitzende, hatte zunächst keine großen Erwartungen. Er habe jedoch bald gemerkt, dass die AKF-Fotos vom Biotop nicht bloß irgendwelche Amateurknipsereien, sondern hochkarätige Kunstwerke seien.



Der Stifter, Werner J. Hebel, Unternehmer und Inhaber eines Betonwerks in Germaringen, war neben seinem Interesse für Kunst sehr der Natur verbunden. Er hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie man die der Natur in seiner rund acht Hektar großen Kiesgrube geschlagenen Wunden wieder heilen könnte und bereits während des laufenden Kiesabbaus ab den 1960er Jahren erste Biotope gestaltet. Nachdem die Kiesgrube erschöpft war, hat er aktiv dafür gesorgt, das Abbaugelände zu renaturieren. Zur Erhaltung des so entstandenen Biotops hat er 2001 die „Dipl. Ing. Werner Josef Hebel-Stiftung“ errichtet. Das private Gelände kann von Schulen, sozialen Einrichtungen und sonstigen interessierten Gruppen auf Anfrage beim Stiftungsvorsitzenden Andreas Blank begangen werden, um die Umweltbildung und die Vermittlung von Wissen über den Natur- und Umweltschutz zu fördern. Weitere Förderzwecke der Stiftung sind die Anlage neuer Biotope und Maßnahmen im Umwelt- und Landschaftsschutz zur Verbesserung der natürlichen Lebensräume sowie außerdem Kunst, Kultur, Brauchtumspflege und Sport.



„Vor drei Jahren“, so Susanne Seiffert vom AKF, „schien uns das Fotografieren im Biotop bloß ein kleines Projekt zu sein. Heute sind wir stolz, die vor unserer Haustüre liegende Schönheit dieser Welt in unseren Bildern zeigen zu dürfen.“



Die Ausstellung ist bis 4. September, Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr im Isergebirgsmuseum, Bürgerplatz 1 in Kaufbeuren-Neugablonz zu sehen.

