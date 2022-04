Über 17.000 Euro in Form von Pfandflaschen gespendet

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von humedica (rote Westen) nehmen den Erlös der Pfandflaschenaktion von Jürgen Köck (mittig, mit Krawatte) und Andreas Loritz (vorne, 3. v. re.) entgegen. © Allgäu Airport

Kaufbeuren/Memmingen Seit sechs Jahren läuft am Flughafen Memmingen eine besondere Unterstützungsaktion für die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica. Passagiere können ihre Pfandflaschen vor der Sicherheitskontrolle in spezielle Sammelbehälter werfen. Das so gespendete Pfand wird dann im örtlichen V-Markt eingelöst. Nun trafen sich Andreas Loritz (Leiter Non-Aviation Flughafen Memmingen) und Jürgen Köck (Marktleiter V-Markt Memmingen) mit Vertreterinnen und Vertretern von humedica, um die Spendeneinnahmen aus dem Projekt zu übergeben. Im Terminal des Flughafens wurde ein Scheck in Höhe von 17.491,34 Euro überreicht.

Es handelt sich um die Pfanderlöse der letzten drei Jahre. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie 2020 waren die Erlöse stetig gestiegen – aufgrund der Lockdowns und dem sehr eingeschränkten Flugbetrieb nahm die Höhe der Pfandgelder drastisch ab. „Wir hoffen auf bessere Zeiten und wollen 2022 wieder so richtig durchstarten. Die Zahl der Flüge von Memmingen nimmt wieder zu und dadurch hoffentlich auch die Erlöse aus den Pfandflaschen,“ erklärt Andreas Loritz vom Allgäu Airport.

„Es freut mich sehr, dass wir seit vielen Jahren Teil der Aktion sein dürfen“, ergänzt Jürgen Köck vom Memminger V-Markt. „Das Engagement der ehrenamtlichen Helfer begeistert mich. Es berührt mich immer wieder, wenn ich sehe, was humedica mit dem Geld für Menschen in Not bewirken kann.“



Das Projekt am Memminger Flughafen wird seit 2016 von einer Gruppe engagierter Ehrenamtlicher getragen. Sie organisieren die tägliche Leerung der speziellen Sammelbehälter sowie den Transport der Pfandflaschen zum V-Markt. Das Projekt läuft auch 2022 weiter: die Behälter stehen weiter zur Abgabe nicht mitführbarer Pfandflaschen am Flughafen Memmingen bereit. Zusätzlich können Reisende am Bodensee Airport Friedrichshafen ihre Pfandflaschen für humedica spenden.

kb